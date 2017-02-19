Создано 19.02.2017 20:40

Автор: Natali

Люди любят думать о себе как о самых верных на планете, но, когда дело доходит до истинной верности, некоторые животные могут показать примеры того, как нужно поддерживать отношения друг с другом.

Хотя моногамия на протяжении всей жизни пары, как правило, редко встречается в животном царстве, существуют некоторые животные, которые ее придерживаются.

Гиббоны

Гиббоны являются ближайшими родственниками людей, которые отдают предпочтения единственному партнеру. Они моногамны, это редкая черта для приматов, как отмечает National Geographic. Они образуют чрезвычайно сильные связи в паре и обладают низким половым диморфизмом, это означает, что самцы и самки этого вида мало отличаются по половым признакам, и представители обоих полов находятся на относительно равных условиях.

Когда выбор партнера был сделан, каждый будет тратить время на ухаживание друг за другом и (буквально) болтаться вместе на деревьях. Но более поздние исследования показали, что эти союзы не настолько прочны, как считалось ранее. Самец иногда заигрывает с другими самками или даже уходит из пары, со временем их культура стала, возможно, немного больше похоже на нашу.

Лебеди

Лебеди образуют моногамные пары на много лет, а в некоторых случаях эти союзы могут длиться всю жизнь. Их верность по отношению к своим партнерам настолько легендарна, что образ двух лебедей, плавающих с соединенными шеями в виде сердца, стал почти универсальным символом любви.

Хотя, все не настолько романтично, как кажется на первый взгляд. Учитывая время, необходимое для миграции, утверждения территорий, инкубации и воспитания молодежи, трата дополнительного времени, чтобы привлечь партнера, может свести к минимуму репродуктивный период. Одним из преимуществ моногамии в данном случае является то, что лебединый дуэт узнает о своих удачах или ошибках после каждого следующего выводка.

Черные грифы

Хороший внешний вид не является необходимым условием для долгих и верных отношений. В реальности, семейство черных грифов следят за этим сами. Они нападают на других грифов, которые были замечены в амурных делах на стороне!

Исследователи даже изучили генетические данные ДНК-генотипоскопии, чтобы лучше понять моногамию черного грифа. В исследовании, опубликованном в журнале Behavioral Ecology, установлено, что «созданные пары демонстрируют долгосрочные отношения и круглогодичную взаимосвязь, а также в равной степени разделяют обязанности в инкубационном периоде потомства и его кормлении». Будучи единожды родителями, эта пара останется вместе на всю жизнь.

Французский щетинозуб

Вы вряд ли когда-нибудь слышали про такую рыбу. Эти существа живут, путешествуют и даже охотятся парами. Рыбы образуют моногамные связи, которые часто длятся до тех пор, пока обе особи живы. На самом деле, они действуют как команда, чтобы энергично защищать свою территорию от соседствующих пар.

Исследователи также наблюдали как пара этой красивой рыбы путешествуют к поверхности воды, чтобы вместе освободить свои яйцеклетки и сперму.

Волки

Часто изображающиеся как обманщики и мошенники в народном фольклоре, волки обладают семейной жизнью, которая является более верной и благочестивой, чем большинство человеческих отношений. Как правило, стая состоит из самца, самки и их потомства, что, по сути, делает волчьи стаи сродни крепкой семьи. Старшее потомство даже помогает заботиться о своих младших братьях и сестрах.

В стае может насчитываться от трех или четырех волков до целых 20, в зависимости от источника питания в области.

Альбатросы

Альбатросы могут летать на большие расстояния над океаном, но, несмотря на свои длительные путешествия, эта птица всегда будет возвращаться на то же место и к тому же партнеру, как только приходит время размножаться.

Связь между самцом и самкой образуется в течение нескольких лет и будет длиться в течение всей жизни, периодически закрепляется она за счет бестолковых, но очень нежных ритуальных танцев. Вдобавок, используя эти танцы, птицы могут ухаживать друг за другом долгие годы, чтобы подобрать идеального партнера.

Альбатрос откладывает каждый год только одно яйцо, поэтому очень важно выбрать лучшего партнера, чтобы поднять ограниченное число птенцов.

Термиты

В колонии муравьев королева спаривается с мужчиной (-ами) один раз, сохраняет гаметы для продолжения рода, а самцы муравьев погибают вскоре после спаривания. В отличие от них несколько видов термитов могут образовывать пару между самкой «королевой» и одним самцом «королем» на протяжении всей жизни, и они буквально рожают все своё королевство.

Термиты сохраняют тенденцию оставаться с теми же партнерами в течение длительного времени. Некоторые виды могут быть вместе до 20 лет.

«Если же пара решает расстаться, то ситуация не обойдется и без кровопролитий», говорит исследователь Джанет Шелманн-Рив (Janet Shellman-Reeve) из Корнеллского университета. Она обнаружила, что расколы в отношениях часто сопровождаются физическим насилием. Термиты могут отгрызть усики друг у друга, например.

Степные полевки

Хотя большинство грызунов имеют репутацию распущенности, степные полевки разрушают этот образ, образуя, как правило, моногамные пары, которые иногда длятся всю жизнь. На самом деле, полевки часто приводятся в качестве животного примера моногамии у человека. Они встречаются и ухаживают друг за другом, делят обязанность по обустройству гнезда и демонстрируют высокий уровень поддержки в паре.

Если вдруг самец показывает хоть один намек на то, что он не останется в паре после рождения потомства, самка «сразу же хватает его за шиворот».

Горлицы

Это эмблема любви и верности даже вдохновили Шекспира, будучи предметом его поэмы «Феникс и голубка».

Горлиц также называют плачущая горлица или дождевая голубка. Самец ухаживает за самкой, летая шумно за ней, с помощью крыльев он издает особый свистящий звук. Затем он надувает свою грудь, качает голову несколько раз, и призывает к ней. Она, конечно же, такой любовью остается сражена наповал.

Черви Шистосома Мансона (Schistosoma mansoni)

Они, возможно, и не представляют привычный нам образ любви, но эти паразитические черви, как правило, гораздо более верные, чем люди, которых они населяют. Как неромантично это звучит, но они вызывают заболевание кишечный шистосомоз. Очень неприятное заболевание, распространенное в тропических и субтропических районах, в бедных общинах, где нет доступа к свежей воде.

Когда черви размножаются половым путем в организме человека, они образуют моногамные пары, которые обычно находятся вместе весь цикл.

Белоголовый орлан

Они являются национальной эмблемой Соединенных Штатов, а когда речь идет о поддержании отношений, орлы парят намного выше, чем большинство людей в стране, которую они символизируют. Белоголовый орлан заводит пару на всю жизнь, за исключением смерти своего партнера или импотенции, а это число гораздо ниже, чем количество разводов Америки, которое в настоящее время превышает 50 процентов.

«Белоголовые орланы остаются в паре пока их не разлучит смерть, часто возвращаются из года в год в одно гнездо. И во время нахождения в гнезде, пара постоянно добавляет дополнительные части к структуре, так что после многих сезонов гнезда представляют собой гигантские сооружения и символ их верности».

Facepla.net по материалам National Geographic