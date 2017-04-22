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Элегантный бамбуковый мост украшает древний китайский город

Создано 22.04.2017 19:54
Автор: Natali

Элегантный бамбуковый мост украшает древний китайский город

Большинство мостов являются скучными элементами инфраструктуры, но китайская дизайнерская компания Mimesis Architecture Studio нарушает привычную форму сооружений своим гибридным бамбуковым мостом, который украшает провинцию Цзянсу в Китае.

100-метровый мост Уси-Харбор - вызывает восторг своей решетчатой бамбуковой структурой, которая обрамляет дорогу и напоминает о древнем культурном наследии региона.

Элегантный бамбуковый мост украшает древний китайский город

Элегантный бамбуковый мост украшает древний китайский город

Называемая «глиняной столицей Китая» из-за для редкой фиолетовой глины, найденной в близлежащих горах, город Диншу также известен своим искусством работы с бамбуком.

Город в очередной раз доказывают свое мастерство созданным строением, который был построен с помощью местных бамбуковых ремесленников.

Элегантный бамбуковый мост украшает древний китайский город

Геометрические бамбуковые «сети» сами по себе легкие и в случае повреждения могут быть удалены и заменены новыми. Бамбук также использовался как опалубка для бетона, придавая отличную плотность для поручней настила.

Facepla.net по материалам: houseandgarden.co.za

Author: Natali

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