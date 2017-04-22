Создано 22.04.2017 19:54

Автор: Natali

Большинство мостов являются скучными элементами инфраструктуры, но китайская дизайнерская компания Mimesis Architecture Studio нарушает привычную форму сооружений своим гибридным бамбуковым мостом, который украшает провинцию Цзянсу в Китае.

100-метровый мост Уси-Харбор - вызывает восторг своей решетчатой бамбуковой структурой, которая обрамляет дорогу и напоминает о древнем культурном наследии региона.

Называемая «глиняной столицей Китая» из-за для редкой фиолетовой глины, найденной в близлежащих горах, город Диншу также известен своим искусством работы с бамбуком.

Город в очередной раз доказывают свое мастерство созданным строением, который был построен с помощью местных бамбуковых ремесленников.

Геометрические бамбуковые «сети» сами по себе легкие и в случае повреждения могут быть удалены и заменены новыми. Бамбук также использовался как опалубка для бетона, придавая отличную плотность для поручней настила.

Facepla.net по материалам: houseandgarden.co.za