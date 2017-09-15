Создано 15.09.2017 14:35

Автор: Natali

Эта установка представляет собой попытку упростить и переосмыслить концепцию кондиционирования воздуха, принимая во внимание, что стандартизированные решения не могут быть универсально применимы с учетом ограничений затрат и окружающей среды.

Используя вычислительные технологии, команда архитектурного бюро Ant Studio переосмыслила традиционные методы испарительного охлаждения, чтобы создать прототип, собранный из глиняных цилиндрических конусов, каждый из которых имеет индивидуальный дизайн и размер.

Лето в Индии - это сложное время, особенно на рабочем месте, которое расположено близко к системе генераторов. Удушающая среда не только провоцирует потерю энтузиазма и производительности у сотрудников, чрезмерное тепло может отрицательно сказаться на здоровье и благополучии рабочих. Компания Deki Electronics сталкивалась с этой проблемой постоянно; а большие и дорогие системы кондиционирования воздуха не были альтернативой. Ситуация требовала экономичного, энергоэффективного и надежного решения.

Для решения этой проблемы команда нашла ответ в традиционной технике и с помощью многовекового опыта - испарительное охлаждение - это снижение температуры с использованием воды и некоторых материалов, которые можно найти в окружающей местности – техника, которой пользовались в древние времена.

Этот метод позволяет с помощью современной, устойчивой и недорогой альтернативы использовать установку из пористого материала в качестве среды для теплообмена, которая при помощи охлаждающих свойства воды превращает горячий воздух из генераторов в приятный бриз.

«Как архитектор, я хотел найти решение, которое является экологическим и эстетическим, и в то же время развивает традиционные ремесленные методы», - сказал Мониш Сирипурапу (Monish Siripurapu), основатель Ant Studio.

Для создания прототипа использовались глиняные конусы. Конструкция и размер конических компонентов были настроены с помощью расширенного вычислительного анализа и современных методов калибровки. Толщина и длина материала были изменены с помощью CFD-анализа (метод вычислительной газодинамики).

Использование цилиндрических конусов обеспечивает большую площадь поверхности, что позволяет максимизировать эффект охлаждения. Температура воздушного потока вокруг установки постоянно фиксировалась: температура горячего воздуха, поступающего в установку, была 50 градусов по Цельсию, а скорость составляла 10 м / с.

Использованная производством вода комнатной температуры опускается на поверхность цилиндров. Этот процесс охлаждает горячий воздух, проходящий через глиняные трубы. Было отмечено, что после достижения эффекта охлаждения температура вокруг установки снижалась до 36 градусов Цельсия, в то время как температура снаружи оставалась такой же высокой - 42 градуса Цельсия. Скорость получаемого охлажденного воздушного потока составляла 4 м / с.

«Я считаю, что этот эксперимент работает вполне нормально. Полученные выводы открывают гораздо больше возможностей, мы понимаем где можем интегрировать этот метод, который меняет наше видение того, как мы смотрим на систему охлаждения, необходимый, но зачастую игнорируемый компонент функциональности здания. Каждая установка может рассматриваться как произведение искусства», пояснил Мониш.

Мало того, что эта установка обеспечивает краткое изложение метода с предельной простотой, Ant studio рассматривает ее как масштабируемое техническое и функциональное решение, так и художественную установку.

«Круговой профиль может быть изменен в художественную интерпретацию, в то время как падающая вода обеспечивает расслабляющую атмосферу. Простота устройства из глиняных цилиндров позволяет ему работать в любой среде с малейшим ветером. Многие фабрики по всей стране сталкиваются с подобной проблемой, и это то решение, которое можно легко создать, а широкое распространение этой концепции может даже помочь местным гончарам».

Facepla.net по материалам: Ant Studio