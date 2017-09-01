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Уран из морской воды может обеспечить бесконечные поставки ядерной энергии

Создано 01.09.2017 13:52
Автор: Natali

Уран из морской воды может обеспечить бесконечные поставки ядерной энергии

Изменение климата является такой неотложной проблемой, что, несмотря на проблемы с радиоактивными отходами, ядерная энергетика жизнеспособна до тех пор, пока не будут массово использоваться технологии с возобновляемыми источниками энергии, такие как солнечная энергия и ветер.

Океан является хорошим источником уранового топлива, но это количество настолько невелико, что его извлечение экономически нецелесообразно. Тем не менее, исследователи из Стэнфордского университета разработали новую технику, которая может собрать матриал в три раза больше, что означает, что вскоре мы получим новый источник урана, который мог бы помочь удержать CO2 под контролем.

Удивительное количество урана существует в океане в виде положительно заряженных ионов уранила. Общее количество оценивается в 4,5 миллиарда тонн, что достаточно для питания действующих производств в течение примерно 6 миллиардов лет. Тем не менее, процесс его извлечения до сих пор было слишком трудоемким и дорогостоящим, чтобы добывать уран в приличных количествах.

Уран из морской воды может обеспечить бесконечные поставки ядерной энергии

Лучший способ получить уран из соленой воды - это окунуть в морскую воду пластиковые волокна, покрытые органическим химическим веществом, называемым амидоксимом. Ионы уранила прилипают к амидоксимам, а затем могут быть извлечены и рафинированы в урановое топливо. Ключом к его практичности является то, как быстро можно улавливать ионы, насколько прочно они прилипают и как часто можно повторно использовать пластиковые волокна.

Команда Стэнфорда придумала кондуктивный прототип гибрида углерода и целлюлозного волокна с привитыми амидоксимными группами, который проявил себя лучшим образом в обозначенных трех областях.

Уран из морской воды может обеспечить бесконечные поставки ядерной энергии

Посылая электрические импульсы вниз по волокну, он смог поглотить до девяти раз больше уранила, чем предыдущие волокна, без наступления насыщения.

В течение 11-часового теста в Half Moon Bay команда собрала в три раза больше урана, а волокна увеличили срок службы стандартного амидоксима в три раза.

В 2012 году японская команда оценила, что их технологии экстракции морской воды, используя предыдущие разработки, может быть использована примерно за 300 долларов за килограмм. Это примерно в три раза больше коммерческой цены, но сейчас конечная стоимость составляет около половины.

«У нас еще много работы, но это важные шаги к практичности», - сказал соавтор исследования Ли Цуй (Li Cui). «На протяжении большей части этого столетия часть нашей электроэнергии должна будет поступать из источников, которые мы можем включить и выключить. Я считаю, что ядерная энергия должна быть частью этого набора».

Facepla.net по материалам: Stanford

Author: Natali

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