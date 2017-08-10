Создано 10.08.2017 22:12

Автор: Natali

Держитесь крепче за свои стулья, поклонники Marvel и поклонники технических новинок.

Реальный костюм железного человека в скором времени появится на рынке - и да, он может летать.

Разработанный Ричардом Браунингом (Richard Browning), соучредителем стартовой компании Gravity, летательный аппарат с реактивным двигателем был создан для «изменения представления о летательном костюме для человека».

С двумя двигателями, закрепленными на руках, весом до 40 кг, и температурным порогом 700 ° C (1292 ° F), ожидаемое изобретение также будет иметь крылья. И он будет напечатан с помощью 3D-принтера!

Этот летательный аппарат был представлен на Comic-Con в Сан-Диего, штат Калифорния, где Браунинг раскрыл все детали Адаму Сэвиджу (Adam Savage), известному ведущему по программе «Разрушители легенд» в прошлом и Tested в настоящем.

Новейшая версия костюма состоит из четырех ракетных двигателей малой тяги с ручным приводом и дополнительного реактивного ранца, который привязан к спине пользователя. Как отмечено выше, две конфигурации двигателя могут достигать температуры 700 ° C (1292 ° F).

Компания «3D Printing Industry» сообщает, что при осторожном обращении с костюмом, ракеты не так опасны, как могут показаться на первый взгляд. Это связано с тем, что тепло быстро рассеивается воздухом, что, в свою очередь, снижает риск того, что ваши ботинки или кроссовки загорятся.

Браунинг объяснил, что движение костюма контролируется очень «интуитивной» системой. Например, незначительные движения рук определяют направление и высоту, изменяя вектор реактивной струи.

Еще значительно помогает DAQRI шлем дополненной реальности (AR) с помощью своего проекционного дисплея. Мало того, что шлем контролирует производительность костюма, он демонстрирует данные скорости и высоты в реальном времени, устраняя необходимость проверять свое запястье.

Браунинг вылетел в своем костюме на Comic-Con, удивляясобравшихся поклонников комиксов и фантастических фильмов про Железного человека.

Как сообщается он мог летать со скоростью до 80км/ч.

Кстати, летать в костюме прямо, как Тони Старк, не так просто, он требует огромного количества физических усилий для контроля. Поэтому Браунингу приходится активно тренироваться.

В настоящее время в разработке находятся от семи до восьми различных версий костюма.

Вносимые изменения повлияют на функциональность и внешний вид. «Мы с производителем работаем над целым рядом адаптаций», сказал Браунинг, «чтобы [двигатели] были намного более подходящими для использования, потому что, как стало понятно, они явно не были предназначены для этого».

Самой интересной частью костюма следующего поколения является то, что он будет напечатан с помощью 3-D принтера и будет оснащен термостойким алюминиевым корпусом, а двигатели будут размещены в цельном алюминиевом корпусе.

Поскольку модули управления нуждаются в улучшениях, конфигурация двигателя также будет изменена.

О потенциальной стоимости костюма Железного Человека, как и о дате его выхода на рынок пока нет никакой информации. Однако в прошлом Браунинг сообщал заинтересованным покупателям, что заказ костюма может обойтись не менее 250 000 долларов.

Facepla.net по материалам: 3dprintingindustry