Создано 09.06.2017 15:29

Автор: Natali

Городские системы общественного транспорта обычно состоят из поездов и автобусов. Но что, если их объединить?

Китайский город Чжучжоу, провинция Хунань, представил поезд, который работает на «виртуальных рельсах».

Продукт, названный Автономным железнодорожным транзитом (ART), произведенный компанией CRRC Zhuzhou Locomotive, был создан с надеждой на принципиально новое решение проблемы городского транспорта, выбросов и других неудобств, связанных с перегрузкой, путем объединения быстрого транзита с системой скоростного сообщения.

Как сообщает компания, ART передвигается на резиновых колесах с пластиковым ядром, а его сенсорная технология «видит» размеры дороги, позволяя отслеживать размещенную систему направляющих знаков.

В настоящее время поезд состоит из трех вагонов, но его можно расширить до пяти, с общей вместимостью более 300 пассажиров. Длина поезда 31,64 м, две кабины локомотива позволяют ему легче поворачивать на поворотах и исключает необходимость разворота.

Компания, которая тестировала технологию ART с 2013 года, объявила, что поезд будет готов к открытию к 2018 году.

Facepla.net по материалам: crrcgc.cc