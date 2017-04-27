Великобритания тестирует дорожное полотно из переработанного пластика
Поверхность Земли пересекает около 24,8 миллионов километров дорог. Для их создания были использованы сотни миллионов баррелей нефти.
Инженер Тоби Маккартни (Toby McCartney) придумал как можно избежать траты природных ресурсов и растущей проблемы загрязнения пластика. Его компания, MacRebur, основанная в Шотландии, прокладывает дороги, которые на 60 процентов прочнее обычного асфальта, их срок службы в 10 раз дольше - и сделаны они из переработанного пластика.
Дороги нашего города требуют затратного технического обслуживания в течение долгого времени, поскольку погодные условия и трафик значительно снижают их качество, что ведет к появлению ям и выбоин.
Между тем в океане плавает около пяти триллионов пластиковых кусочков. Маккартни придумал решение двух проблем.
Он превращает 100 % переработанный пластик в то, что он называет гранулами MR6, или отходы пластика в мелких гранулах, которые заменяют битум, материал, извлеченный из сырой нефти, используемый при строительстве дорог, и продаваемый нефтяными компаниями, такими как Shell.
Обычно дороги состоят из примерного соотношения: 90% породы, песка, и известняка, и 10% битума.
Процесс, разработанный MacRebur, заменяет большую часть битума, используя пластик бытовых отходов, сельскохозяйственные отходы и промышленные отходы. В противном случае большая часть мусора попала бы на свалку.
На асфальтосмесительной установке гранулы MR6 смешиваются с добытой горной породой и битумом, и, как комментируют работники, процесс на самом деле такой же «как смешивание обычным способом с добавками в битумный продукт».
Компания MacRebur провела подробное тестирование, чтобы определить, насколько хорошо будут работать их дороги, и создала дорожные покрытия для грузовых парков, взлетно-посадочных полос аэропорта и для дорог местного совета.
Компания надеется, что ее опыт поможет изменить способ строительства дорог и переработки отходов пластмасс в Великобритании, Европе и в конечном итоге во всем мире.
Разработанный продукт также стал победителем в конкурсе Virgin Business Voom в 2016 году и компания получила национальную поддержку для своего предприятия.
Причиной, почему у Маккартни возникла идея использовать пластик для строительства дорог, была ситуация в школе его дочери. Как-то учитель спросил класс, что живет в океане, а его дочь ответила: «Пластмасса».
Отец не хотел, чтобы девочка выросла в мире, где бы это было правдой. Он также был в Индии, где видел, как местные жители ремонтировали дыры на дорогах, вставляя в отверстия пластиковый мусор, после чего его поджигали.
Первой дорогой компании была собственная подъездная дорога к дому Маккартни, а сегодня несколько километров дороги были заложены в графстве Камбрия в Великобритании.
Facepla.net по материалам: MacRebur
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