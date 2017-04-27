Создано 27.04.2017 18:11

Автор: Natali

Поверхность Земли пересекает около 24,8 миллионов километров дорог. Для их создания были использованы сотни миллионов баррелей нефти.

Инженер Тоби Маккартни (Toby McCartney) придумал как можно избежать траты природных ресурсов и растущей проблемы загрязнения пластика. Его компания, MacRebur, основанная в Шотландии, прокладывает дороги, которые на 60 процентов прочнее обычного асфальта, их срок службы в 10 раз дольше - и сделаны они из переработанного пластика.

Дороги нашего города требуют затратного технического обслуживания в течение долгого времени, поскольку погодные условия и трафик значительно снижают их качество, что ведет к появлению ям и выбоин.

Между тем в океане плавает около пяти триллионов пластиковых кусочков. Маккартни придумал решение двух проблем.

Он превращает 100 % переработанный пластик в то, что он называет гранулами MR6, или отходы пластика в мелких гранулах, которые заменяют битум, материал, извлеченный из сырой нефти, используемый при строительстве дорог, и продаваемый нефтяными компаниями, такими как Shell.

Обычно дороги состоят из примерного соотношения: 90% породы, песка, и известняка, и 10% битума.

Процесс, разработанный MacRebur, заменяет большую часть битума, используя пластик бытовых отходов, сельскохозяйственные отходы и промышленные отходы. В противном случае большая часть мусора попала бы на свалку.

На асфальтосмесительной установке гранулы MR6 смешиваются с добытой горной породой и битумом, и, как комментируют работники, процесс на самом деле такой же «как смешивание обычным способом с добавками в битумный продукт».

Компания MacRebur провела подробное тестирование, чтобы определить, насколько хорошо будут работать их дороги, и создала дорожные покрытия для грузовых парков, взлетно-посадочных полос аэропорта и для дорог местного совета.

Компания надеется, что ее опыт поможет изменить способ строительства дорог и переработки отходов пластмасс в Великобритании, Европе и в конечном итоге во всем мире.

Разработанный продукт также стал победителем в конкурсе Virgin Business Voom в 2016 году и компания получила национальную поддержку для своего предприятия.

Причиной, почему у Маккартни возникла идея использовать пластик для строительства дорог, была ситуация в школе его дочери. Как-то учитель спросил класс, что живет в океане, а его дочь ответила: «Пластмасса».

Отец не хотел, чтобы девочка выросла в мире, где бы это было правдой. Он также был в Индии, где видел, как местные жители ремонтировали дыры на дорогах, вставляя в отверстия пластиковый мусор, после чего его поджигали.

Первой дорогой компании была собственная подъездная дорога к дому Маккартни, а сегодня несколько километров дороги были заложены в графстве Камбрия в Великобритании.

Facepla.net по материалам: MacRebur