Летающий электромобиль успешно совершил свой первый полет

Создано 21.04.2017 22:14

Автор: Natali

Забудьте о летающих автомобилях, которые вы видели в научно-фантастических фильмах, потому что воздушный транспорт будущего будет намного лучше, чем мы себе представляли, по крайней мере, если Lilium Aviation для этого постарается.

Авиационная компания недавно представила свой полностью электрический летательный автомобиль Lilium Jet.

И хотя в настоящее время существует довольно много прототипов летательных аппаратов, которые передвигаются вокруг нас, Lilium может похвастаться электрическим двигателем и вертикальным взлетом, что компания впервые протестировала на этой неделе.

Транспортное средство оснащено 36 отдельными электроракетными двигателями, установленными на специальных подвижных блоках 10-метровых крыльев.

При взлете клапаны направляются вниз для обеспечения вертикального подъема. И как только электромобиль находится в воздухе, клапаны постепенно наклоняются в горизонтальное положение, обеспечивая толчок вперед.

Во время испытаний летательный электромобиль пилотировался удаленно, но его операторы находились в непосредственной близости. По утверждениям компании, ее электрическая батарея «потребляет намного меньше энергии, чем летательный аппарат типа дрон», позволяя электромобилю достигать радиуса действия 300 км с максимальной крейсерской скоростью 300 км / ч.

Полет электротранспорта только развивается, но Lilium определила, как заставить свой прототип работать. «Это та же батарея, которую вы можете найти в любой Tesla», - сказал Патрик Натэн (Patrick Nathen), один из основателей. Батарея потребляет на 90 процентов меньше энергии, чем текущие беспилотные летательные аппараты».

«Безопасность - это основной фокус Lilium», добавил Натэн. Хотя стартап работает над тем, чтобы его летательный электромобиль работал полностью автономно, в то же время компания изучает возможность использовать пилотов-людей. На борту будут парашюты, и система, называемая «Система защиты диапазона полетов», не позволит пилоту выполнять маневры или летать за пределами безопасных параметров полета.

План состоит в том, чтобы в конечном итоге построить версию пассажирского летающего электромобиля для 5 пассажиров.

Итак, любой, кто мечтает о летательном минивэне, этот корабль для вас. И, естественно, Lilium планирует использовать свои электромобили в плотных городских районах. Возьмите свой смартфон, забронируйте место и пройдите к ближайшей стартовой площадке, которую можно найти на улице или на соседней крыше. Как Uber, но для летающих автомобилей (хотя Uber уже работает над собственной версией).

И прежде чем вы упустите свой шанс, посчитав, что это роскошь доступна только для очень обеспеченных, Патрик подчеркивает, что цель компании состоит в том, чтобы получить достаточно низкую стоимость передвижения, и каждый мог бы им воспользоваться.

55-минутная поездка на такси от центра Манхэттена до аэропорта JFK с тарифом в 55 долларов превращается в приятный 5-минутный перелет на летательном электромобиле всего за 6 долларов США.

Facepla.net по материалам: lilium.com