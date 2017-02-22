Создано 22.02.2017 16:31

Автор: Natali

Вы начинающий фотограф или профессионал своего дела, у вас есть домашний архив или аккаунт в Instagramm с миллионом подписчиков, тем не менее, наступает момент, когда вы задумываетесь об улучшении качества изображения. Особенно, если вашим предпочтением является живая природа, дикие животные, осторожные птицы или непоседливые зверьки.

Несколько лет назад производители фототехники измеряли качество изображения количеством пикселей, величиной дисплея и размером фотоаппарата, и только недавно заговорили о стабилизации изображения.

Движение камеры во время съемки может значительно повлиять на качество изображения, особенно, если использовать длинную выдержку. Если за этот период аппарат меняет свое положение – кадр испорчен. Можно, конечно, установить более короткую выдержку или поменять положение, но, что же делать, если момент потерян?

В данном случае нам на помощь приходит стабилизатор изображения.

Компания Canon первой научилась использовать механизм стабилизации оптики ещё в 1994 году. С той поры принципы технологии остались практически неизменными, но сам Optical Image Stabilizer постоянно совершенствуется.

Кроме непосредственного изобретателя, оптику подобного рода начали активно внедрять в свои разработки другие известные фирмы. В результате такой недостаток при съёмке, как дрожь рук фотографа, сошёл на «нет» в практике современной фотографии.

Объектив с элементом стабилизации

Действие стабилизатора основано на корректирующем отклонении линз объектива в зависимости от проекции изображения. Элемент стабилизации оптики перемещается по вертикально-горизонтальной оси и компенсирует малейшие колебания камеры. Подобного рода объектив несложно найти на price.ua с преимуществами обширного разброса ценовых предложений.

Выбор существующих сегодня решений разных фирм многообразен. Вот лишь несколько разработок систем стабилизации оптики, предлагаемых сегодня:

• Vibration Reduction (VR)

• Optical Stabilization (OS)

• Image Stabilization (IS)

• Shake Reduction (SR)

• Vibration Compensation (VC)

Система оптической стабилизации объектива Nicon - Vibration Reduction (VR), действует на основе данных, получаемых от пары гигроскопических сенсоров. Эти данные обрабатывает микропроцессор и вычисляет величины направления (смещения) оптических линз. Подвижка оптики выполняется при помощи микро-электроприводов. Благодаря действию системы VR появляется возможность увеличить время выдержки. Практически весь ряд «зеркалок» Nicon имеет систему VR.

Компактные и зеркальные камеры Canon в современных проектах традиционно оснащаются Image Stabilizer. Львиная доля объективов для «зеркалок» и «компактов», выпускаемых Canon сегодня, традиционно помечается фирменным знаком IS. Наличие такого значка свидетельствует о присутствии внутри объектива дополнительной группы регулируемых линз.

Регуляция положения конкретной линзы из группы выполняется по сигналу пьезоэлектрических датчиков. Кстати, не так давно Canon предложил два обновлённых решения – Hybrid IS и Dinamic IS.

Привлекательными для профессиональной фототехники являются также объективы от Panasonic. В частности, следовало бы обратить внимание на конструкции, где внедрён стабилизатор Mega O.I.S. Основное предназначение системы – внедрение механизма стабилизатора в состав оптики камер Lumix. Здесь аналогично двум предыдущим разработкам используется метод получения данных от гигроскопических сенсоров с последующей обработкой их микропроцессором. На объективах Panasonic имеется возможность менять режимы работы системы стабилизации или отключать её.

Заключение

Главную задачу – устранение «смазывания» изображения в процессе съёмки, и особенно в режиме больших значений выдержки, оптические стабилизаторы выполняет успешно. Однако есть при этом отдельный момент, который несколько негативно сказывается на фотографии в целом. Наличие дополнительных элементов внутри объектива приводит к снижению важного параметра – светосилы. Наверное, поэтому профессиональные фотографы предпочитают всё-таки снимать без стабилизации.

Facepla,net по материалам: price.ua