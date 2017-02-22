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Плавучие мусоросборники собрали почти 1 млн тонн мусора

Создано 22.02.2017 16:16
Автор: Natali

Плавучие мусоросборники собрали почти 1 млн тонн мусора

Мистер Мусорное Колесо и профессор Мусорное Колесо похожи на персонажей детского мультфильма, хотя на самом деле они обеспечены энергией за счет солнечной и гидро установки, и занимаются сбором мусора во внутренней гавани Балтимора.

Они настолько милы, как и эффективны, мистер Мусорное Колесо и профессор Мусорное Колесо обладатели улиткообразной формы, имеют большие широкие глаза, и имеют суперспособность всасывать пластиковые мешки, пенопластовые контейнеры, окурки и другой мусор из воды.

Плавучие мусоросборники собрали почти 1 млн тонн мусора

Первоначально прототип мусоросборника был создан местным моряком и инженером Джоном Келлеттом (John Kellett), который очень хотел помочь городу с уборкой мусора, постоянно плавающего в Иннер Харбор (внутренняя гавань Балтимора).

Плавучие мусоросборники собрали почти 1 млн тонн мусора

После проб и ошибок и получения многообещающего, но такого нелепого на вид колеса мусоросборника, Келлетт получил помощь некоммерческой водной организации Балтимора, которая поддерживает экологическое законодательство и стремится сделать район зеленым, безопасным и дружественным местом для людей и животных.

Плавучие мусоросборники собрали почти 1 млн тонн мусора

Мистер Мусорное Колесо, Facepla.net рассказывал о нем ранее, имеет свой собственный аккаунт в Twitter, и явился результатом этого союза: он использует солнечные батареи и течения реки, чтобы двигать водяное колесо, которое затем активирует конвейерную ленту.

Плавучие мусоросборники собрали почти 1 млн тонн мусора

Как работает мусоросборщик

Две оранжевые направляющие, собранные из поплавков, помогают направлять мусор к Водяному Колесу, где при помощи подпружиненных захватов, напоминающих грабли, мусор захватывается и поступает к конвейеру, который в свою очередь транспортирует его в контейнер для мусора, установленный на прицепной плавучей платформе.

Плавучие мусоросборники собрали почти 1 млн тонн мусора

После того, как мусорный контейнер полон, он буксируется на транзитную станцию, и мистер Мусорное Колесо продолжает свою работу. Но этот труженик не должен работать в одиночку.

После успеха водяного колеса по сбору мусора, Келлетт и Водное Сообщество собрали средства для женского варианта плавучего мусоросборника: профессора Мусорное Колесо (её, конечно же, выделяют накрашенные ресницы).

Плавучие мусоросборники собрали почти 1 млн тонн мусора

Профессор делает свою работу в другой части внутренней гавани, но оба мусоросборника пользуются большим спросом, особенно после дождя или грозы.

Плавучие мусоросборники собрали почти 1 млн тонн мусора

Источником большей части мусора, которого они поднимают, на самом деле являются незаконные свалки, выброшенный мусор из автомобиля, окурки, а не люди, которые мусорят непосредственно в самой реке. Поток реки в конечном счет приносит часть городского мусора на территорию гавани.

Только один Мистер Мусорное Колесо за все время работы собрал более 453 тонн мусора, он был установлен в 2014 году, и в среднем каждый год собирает порядка 70-100 мусорных контейнеров.

300 000 пластиковых мешков, шесть тысяч стеклянных бутылок, девять миллионов окурков, а также более экзотические случаи, как живой питон, составляют отходы, которые вылавливают из водного пути. Получаемый мусор сжигается для производства электроэнергии, а в будущем Келлетт планирует увеличить возможности переработки отходов.

Плавучие мусоросборники собрали почти 1 млн тонн мусора

Для того, чтобы продолжить свой прогресс и помочь водной организации достичь целей по поддержке чистоты в гаване, к 2020 году город надеется добавить дополнительное колесо мусоросборник или два, которые станут образцом для других городов и районов с проблемами загрязнения воды.

Kellett также рассматривает другие потенциальные места для применения разработанного им мусоросборника, такие как Рио-де-Жанейро, Гонолулу, и Денвере.

Хотя конечная цель для колес мусоросборников – это стать устаревшей и ненужной опцией благодаря улучшению экологических норм и правил поведения.

Facepla.net по материалам: The Waterfront Partnership

Author: Natali

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