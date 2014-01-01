Создано 15.02.2017 15:27

Автор: Natali

Британская сеть супермаркетов Waitrose уже является одной из самых зеленых торговых сетей в мире. С 2012 года она не выбрасывает отходы на свалку, а в прошлом году сеть начала упаковывать фузилли (макаронные изделия) в упаковку, произведенную из переработанных пищевых отходов, что по утверждениям компании, уменьшает использование целлюлозы на 15%.

Последний эко-проект Waitrose нацелен на решение проблемы пищевых отходов Англии – она по-прежнему остается малоуправляемой – путем преобразования отходов в топливо, которым заправляют свои грузовики для доставки товаров.

Сеть супермаркетов Waitrose объединяется с поставщиком альтернативного топлива, чтобы «стать первой компанией в Европе, использующей грузовые автомобили, которые работают исключительно на газе биометане, получаемого из пищевых отходов».

«Мы сможем делать поставки в наши магазины от базы без дозаправки», сказал Джастин Лэни (Justin Laney) из компании John Lewis Partnership, которая управляет сетью Waitrose. «А поскольку биометан стоит на 40% дешевле, чем дизельное топливо, этот проект окупится за два-три года».

Waitrose говорит, что грузовики могут проехать до 800 км на этом типе топлива, которое по существу только является побочным продуктом гниения вещества растительного происхождения.

Технология позволяет транспортным средствам полностью работать на этом топливе, которое дешевле, чем дизельное и производит на 70 процентов меньше углекислого газа, что даст столь необходимый вклад для обещания Европейского союза сократить выбросы парниковых газов на 40 процентов к 2030 году в соответствии с Парижским соглашением по вопросам климата.

Многие скажут, что это достаточное количество аргументов для смены топлива, но вдобавок, как оказалось, грузовики, работающие на биометане, также намного тише, чем их шумные неэкономичные коллеги, заправляются намного быстрее, и даже расход топлива у них существенно меньше.

CNG Fuels, поставщик биометана для Waitrose, оценивает экономию топлива от $ 18 000 и 25 000 $ для одного грузовика в год.

Facepla.net по материалам: grubstreet