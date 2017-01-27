Создано 27.01.2017 14:33

Автор: Natali

Команда ученых из технологического института Гуйчжоу работает над способом превратить остатки от полезного завтрака в устройство хранения данных, которое могло бы сделать наши компьютеры чуть более экологичными.

Само устройство использует так называемую резистивную память с произвольным доступом, ReRAM для краткости, тип энергонезависимой резистивной системы памяти, которая в скором времени может заменить карту флэш-памяти в качестве хранилища данных.

Вместо того чтобы хранить заряд, как делает обычная память, ReRAM работает путем создания электрического сопротивления диэлектрика твердотельного материала, который передает напряжение, но не проводит электрический ток, по существу, выступая в качестве изолятора.

Как выяснилось, скорлупа имеет «объемную резистивную коммутационную память», как отметили ученые в своей статье в журнале «Current Applied Physics», который будет опубликован в феврале 2017 года.

Чтобы создать устройство, для начала измельчают скорлупу в течение нескольких часов до ультратонкого, наноразмерного порошка, который затем растворяется в растворе.

Полученная паста, нанесенная на подложку, становится частью электролита микросхемы памяти, то есть той часть, которая несет в себе электрический заряд.

Устройство на основе яичной скорлупы было в состоянии записать 100 бит двоичного кода в свою память, прежде чем оно вышло из строя. Потребуется несколько попыток, прежде чем разработка сможет стать достойным конкурентом привычным материалам, которые могут выдерживать миллиарды циклов, но ученые настроены весьма серьезно.

«Это открытие предусматривает возможность использование экологически чистых, недорогих устойчивых материалов в следующем поколении энергонезависимых устройств хранения памяти», прокомментировали ученые.

Facepla.net по материалам: sciencedirect