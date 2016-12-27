Создано 27.12.2016 21:36

Автор: Natali

Сеголен Руаяль (Ségolène Royal), министр Франции по окружающей среде, официально открыла первую в мире дорогу из солнечных панелей, запуская один «рабочий» километр в небольшой деревне Tourouvre-au-Perche, где установлено 2800 квадратных метров солнечных панелей.

Строительство солнечной дороги обошлось в € 5 млн, ежедневно ею будут пользоваться около 2000 автомобилистов. Испытательный период покажет сможет ли она генерировать достаточно энергии для уличного освещения в деревне, где проживает 3 400 человек.

В 2014 году солнечная дорога была запущена в Нидерландах и, несмотря на все сложности, она производит 3000 кВт.ч энергии - достаточно для обеспечения энергией среднего семейного дома в течение года.

До того, как солнечные панели установили на дороге, которую назвали Wattway, они были протестированы на четырех автостоянках Франции. Разработчиком выступала компания Colas, дочерняя компания гигантской телекоммуникационной группы Bouygues, а финансировался проект государством.

Нормандия не может похвастаться очень ярким солнцем: Кан, политическая столица региона, находится под яркими лучами солнечного света всего 44 дней в году, по сравнению с 170 в Марселе.

Руаяль сказала, что хотела бы, чтобы солнечные панели были установлены на каждом тысячном километре дороги Франции, а Франция имеет в общей сложности 1 млн км дорог.

Критики говорят, что это не экономически эффективное использование государственных средств. «Это, без сомнения, технический прогресс, но и в целях развития возобновляемых источников энергии существуют и другие приоритеты, чем гаджет, про который мы можем сказать точно, что он стоит дороже, чем может произвести».

Жан-Луи Баль (Jean-Louis Bal), президент союза возобновляемых источников энергии SER, сказал: «Мы должны смотреть на стоимость, производство [электроэнергии] и его продолжительность жизни. На данный момент у меня нет ответов».

Представляя свою работу, Colas рассказал, что панели были покрыты смолой, содержащей мелкие листы кремния, что делает их достаточно прочными, чтобы выдержать весь трафик, включая грузовые автомобили.

Компания говорит, что надеется снизить затраты на производство солнечных панелей и разработала около 100 других проектов для дорог с солнечными панелями – половина из них для Франции, а другая для установки за рубежом.

Facepla.net по материалам: theguardian