Удивительные подробности интимной жизни животных

Создано 30.10.2017 13:43

Автор: Natali

Если вы думаете, что самые необычные откровенные чудачества можно найти только в порно, тогда вам нужно обратить внимание на некоторые из сомнительных сексуальных практик, существующих в животном царстве.

Ниже мы перечислили только самые необычные сексуальные факты.

1. Одноразовые пенисы

Морские слизни являются гермафродитами, то есть имеют как мужские, так и женские половые признаки. Во время спаривания половой член может остаться внутри партнера, или же покинуть владельца сразу после, а через несколько дней как морской слизняк сможет похвастаться новым отросшим половым членом.

2. Прилипнул к бедрам

Самка глубоководной рыбы удильщика (семейства цератиевые) в десять раз больше самца. В процессе полового акта самец кусает тело самки, присоединяется и, наконец, все его тело сливается с ней, его глаза и внутренние органы отмирают. Все, что остается, - это его яички, которые периодически накачивают оставшуюся сперму. Самка может нести на себе до шести паразитических самцов всю оставшуюся жизнь.

3. Токсическая сперма

У некоторых видов плодовых мушек оба пола очень сексуально активны, а половая жизнь у них весьма беспорядочна. Чтобы как-то усмирить пыл самок, в сперме самцов плодовых мушек находятся химические вещества, которые не только убивают сперму соперника от предыдущих спариваний, но также подавляют либидо самки, что прекращает ее спаривание с кем-то еще после него.

4. Это лопата

У самцов стрекозы пенис похож на лопатку для мороженого, который они используют, чтобы собрать любую сперму внутри самки, оставшуюся после предыдущих спариваний.

5. Чем больше, тем лучше?

Змеи и ящерицы могут похвастаться сразу двумя пенисами, называемыми гемипенисами, а на их головках расположены шипы, гребни и борозды, чтобы точно соответствовать репродуктивной полости, клоаке. Они создают эффект ключа и блокировки, предотвращая спаривание с другими видами.

6. Необычный пенис и особый талант

Когда у тебя спина полна шипов, спаривание может оказаться не самой приятной затеей, но яйцекладущие млекопитающие семейства ехидновых справляются с этой задачей.

Самец австралийской ехидны выкапывает на земле ямку рядом с самкой, занимает удобное положение на боку, чтобы избежать ее шипов, а затем приступает к делу, используя пенис с четырьмя головками.

7. Размер имеет значение?

У некоторых уток пенис достигает 20 сантиметров, а чтобы он не доставлял неудобств в обычной жизни, его можно свернуть в спираль. Но вот незадача: эякулирует он всего за 12 секунд. Это не значит, что можно смеяться.

8. Любит по жестче

Самец постельного клопа захватывает самку и, используя свой подкожный иглообразный пенис, пробивает дыру в ее животе, куда вводит свою сперму. Сперма затем перемещается по ее телу, пока не найдет яичники и не оплодотворит их.

9. Всего одна ночь

Осьминоги, кальмары, угри и лосось - это лишь некоторые виды, которые, при возможности жить дольше 60 лет, умирают после спаривания. Один вид цикады проводит 17 лет под землей в качестве личинки, затем появляется всего на одну, чтобы учувствовать в спаривании и отложить яйца перед смертью.

10. Шипованный пенис

Домашний кот, как и дикий лев имеет колючий пенис с острыми шипами. Поэтому, спаривание для кошек — это весьма тяжелое испытание. Чтобы вызвать овуляцию у самки, при попытке входа пенис причиняет сильную боль, от которой кошки начинают сильно орать и стараются сбежать сразу же после завершения процесса. Львы могут спариваться до 40 раз за 24 часа.