Навыки путешественника помогут пережить зомби-апокалипсис

Создано 26.10.2017 10:59

Автор: Natali

Конец сета близок, если вы верите во всю эту голливудскую шумиху. Популярные The Walking Dead или «World War Z» убеждают нас в том, что скоро нежить попрет на нас косяками.

Хотя есть случаи в природе, когда паразиты захватывают мозги других существ, но пока нет никаких доказательств того, что зомби начнут подниматься из своих могил. Тем не менее, быть всегда готовым не повредит.

Обучение выживанию при зомби-апокалипсисе не обязательно должно быть таким же мрачным как сам зомби-апокалипсис.

Большая часть навыков, необходимых для ваших любимых активных видов спорта, окажутся полезными и в столь маловероятном событии.

Разведение костра

Огонь сможет вас согреть, обеспечить безопасность и горячей едой, независимо от того, вы отдыхаете на кемпинге или блуждаете по лесу, прячась от нежити.

Узнайте, как развести костер без спичек, и у вас будет намного больше шансов выжить, чем у остальных в мире опасного вируса. Вы можете носить с собой огниво и точило, изучить методы пожаротушения и использовать объектив для фокусировки солнечного света. В любом случае, это навык, который вам понадобится, поэтому начните практиковать уже сегодня.

Плюс, если даже со всем перечисленным не сложится, костер может привлечь внимание спасателей или сжечь целое поле зомби.

Хранение воды

Никто не хочет бегать в туалет каждые пять минут прямо посреди апокалипсиса, поэтому кипятите воду.

Центр контроля и профилактики заболеваний рекомендует кипятить воду в течение одной минуты. В загрязненной воду могут находиться болезнетворные бактерии, которые могут нанести реальный вред нашему организму (зомби не нуждаются в воде). Избегайте этой опасности, заранее понимая рекомендации и придерживаясь их, независимо от неестественных отвлекающих факторов, с которыми вы столкнетесь.

Человек леса

Опытный фуражир (добытчик) знает, сколько может подарить наша матушка-Земля. Понимание того, какие растения могут убить вас, а какие из них будут поддерживать в вас жизнь, может стать той единственной соломинкой выживания в быстро разрушающемся обществе, поэтому скорее приобретите путеводитель, который знаком с флорой в вашем регионе. Изучите свои грибы и зелень сейчас, чтобы вы смогли с уверенностью наслаждаться салатом без токсинов в комфорте вашего пост-апокалиптичного безопасного дома.

Рыбалка

Дайте человеку рыбу, и он будет сыт целые сутки. Научите человека ловить рыбу, и он будет сыт... не все время, конечно, а пока водоснабжение не будет настолько загрязнено вирусом зомби, после чего вся рыба станет несъедобной.

И когда наступит день икс, рыбаки будут на шаг впереди остальных с точки зрения поставок продовольствия. Оттачивайте свои собственные навыки сейчас, изучите, какая рыба более полезна, и узнайте, какой метод работает лучше всего в различных акваториях - ловля рыбы нахлыстом, подводная охота, или сетка. Вы должны хорошо питаться, когда придет конец света.

Продолжение следует

Facepla.net по материалам: nationalgeographic