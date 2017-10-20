Ученые доказали: собаки осознанно строят глазки человеку

Создано 20.10.2017 15:55

Автор: Natali

Как оказалось, собаки строят щенячьи глазки не просто так, а чтобы угодить своему владельцу, как показало последнее исследование.

Долгое время предполагалось, что выражение морды животного это непроизвольная мимика и зависит от эмоционального состояния, а не от способа общения.

Но ученые из Центра изучения собак в Университете Портсмута обнаружили, что собаки в основном используют специальное выражение морды, когда находятся в присутствии людей, как прямой ответ на внимание.

«Щенячьи глазки», выражение морды, когда брови подняты максимально высоко, чтобы глаза выглядели шире и печальнее, было признано наиболее часто используемым выражением морд собак в проведенном исследовании.

Ученые не уверенны, знают ли собаки, что они выглядят более печальными, или просто поняли, что широко раскрытые глаза вызывает симпатию и привязанность у людей.

«В нашем исследовании они проявляли гораздо больше эмоций, когда кто-то обращал на них внимание, но реакция на угощение была всегда однозначна – поднятые брови и широкие глаза.

Полученные данные подтверждают доказательства того, что собаки чувствительны к вниманию человека и что мимические выражения - потенциально активные попытки общения, а не простые эмоциональные проявления».

В исследовании учувствовали 24 собаки разных пород, в возрасте от одного до 12 лет. Все были домашними животными. Каждая собака была привязана поводком на расстоянии метра от человека, а морды собак были запечатлены на фото во всех диапазонах, в зависимости от оказываемого внимания.

Было обнаружено, что как только человек перестает наблюдать за собакой они перестают «строить глазки».

Ученые предположили, что это возможно происходит потому, что собаки были одомашнены.

«Домашние собаки имеют уникальную историю - они живут вместе с людьми в течение 30 000 лет, и это время, похоже, повлияло на способность собак общаться с нами. Мы знали, что домашние собаки следят за вниманием человека - в предыдущем исследовании мы обнаружили, например, что собаки чаще воровали еду, когда человек закрывал глаза или отворачивался спиной».

«Это исследование рассказывает нам больше о сознании собак. Теперь мы знаем, что собаки используют больше мимики, когда человек обращает на них внимание».

Facepla.net по материалам: University of Portsmouth