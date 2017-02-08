Создано 08.02.2017 19:36

Автор: Natali

Создания, населяющие Арктику, такие как белая сова (на фото выше) без труда могут прогуляться по заснеженной тундре или парить вдоль замершей морской воды в разгар зимы.

В то время как другие животные разными способами пытаются согреться в холодные зимние вечера, эти создания обзаводятся меховым камуфляжем и толстым слоем жира и абсолютно не беспокоятся по поводу температуры.

Песец является обладателем густого меха, что позволяет ему поддерживать постоянную температуру тела, а их округлые, компактные тела минимизируют количество поверхности, подвергающееся воздействию холода.

Полярная белуха уплывает на юг целыми семьями, как только замерзает море. Если они попадают в ледяную ловушку, то становятся добычей для людей, белых медведей и других китов.

Заяц беляк назван так из-за своей красивой зимней шубки, которую ему приходится менять в зависимости от сезона. Для того, чтобы скрыться от охотников одним из способов защиты ушастого является мимикрия, это способность сливаться с окружающей средой.

Интересно, что к летнему сезону линька у зайца начинается от головы к нижней части туловища, зимой же – наоборот.

Однако, это происходит не всегда. На северо-востоке Северной Америки, где даже летом температура не поднимается выше +5 °С заяц беляк остается белым круглый год.

Американский лебедь, или американский тундровый лебедь гнездится в Арктике, но на зимний период улетает на атлантическое и тихоокеанское побережье.

Количество белых медведей, к сожалению, продолжает уменьшаться, так как по причине глобального потепления, уменьшается количество морского льда в Арктике.

Согласно ежегодному Арктическому докладу, который был составлен Национальным управлением по океаническим и атмосферным исследованиям США, 2012 год стал рекордным для Арктики, в этот год было зафиксировано целая серия климатических рекордов, связанных с глобальным потеплением на планете. В их число входит и значительное сокращение снегового покрова, морского льда и существенное распространение растительности.

Арктический волк (полярный волк) обитает в обширных полярных землях, отличающихся суровым климатом и проводящих половину года во тьме полярной ночи. Волк хорошо адаптирован к такой жизни: годами живет в минусовой температуре, может не видеть солнечный свет несколько месяцев и неделями обходится без пищи.

Facepla.net по материалам: Catie Leary