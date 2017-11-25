Создано 25.11.2017 12:47

Автор: Natali

В марте изобретатель и идейный вдохновитель Tesla, SpaceX и других грандиозных проектов поспорил в Twitter с Майксом Кэнноном-Бруксом (Mike Cannon-Brookes) генеральным директором австралийской компании Atlassian, разработчиком программного обеспечения, чтобы он сможет решить проблему частого отключения электроэнергии в Южной Австралии с помощью массивной батареи, которую сможет построить за 100 дней – в случае неудачи потерять примерно 50 миллионов долларов США.

И теперь Илон Маск официально выиграл.

Tesla получит плату за реализацию проекта по энергосбережению в 100 мегаватт, а жители Южной Австралии больше не будут сидеть в темноте в периоды избыточного спроса на энергию.

Теперь крупнейшая литий-ионная батарея в мире, по данным Business Insider, 100 мегаватт Powerpack от Tesla поддерживает ветряную электростанцию Neorn's Hornsdale, расположенную к северу от Джеймстауна. Премьер-министр штата Джей Уэтерилл (Jay Weatherill) заявил в четверг, что тестирование начнется в течение нескольких дней, прежде чем наступит заветная дата 1 декабря.

Несмотря на то, что Маск подписал соглашение про присоединение монопольной трансляционной компании SA Electranet в Южной Австралии в сентябре, правительство официально предоставило его компании контракт в июле.

Business Insider сообщает, что массивная батарея способна обеспечить питание для 8 000 домов в течение 24-часового периода или 30 000 домов в течение часа во время отключения электроэнергии.

В сентябре прошлого года вся Южная Австралия была отключена от энергообеспечения, когда шторм повредил инфраструктуру передачи электроэнергии.

В ответ правительство объявило о планах по улучшению энергообеспечения, размер которых составляет 550 млн долларов США, в том числе Tesla Powerpack и газовый генератор на 250 МВт, который обойдется в 360 млн долларов.

«Этот проект является ясным сообщением того, что Южная Австралия будет лидером в области возобновляемых источников энергии», - сказал Уэтерилл. «Он потребовал огромной работы за столь короткий срок, и я с нетерпением жду возможности посетить Джеймстаун на следующей неделе, чтобы лично поблагодарить тех, кто работал над этим проектом».

Facepla.net по материалам: Business Insider