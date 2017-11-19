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Солнечная электростанция в лагере беженцев в Иордании

Создано 19.11.2017 13:56
Автор: Natali

Солнечная электростанция в лагере беженцев в Иордании

Солнечная электростанция на 12,9 МВт начала свою работу в лагере беженцев Заатари, что находится в северной части Иордании, недалеко от границы с Сирией.

Проект стоимостью 17,5 млн. долл. США финансировался правительством Германии и сможет обеспечить лагерь электроэнергией до 14 часов в день.

Электричество будет использоваться более чем 80 000 жителями для зарядки телефонов, контактов с семьями, которые находятся за пределами лагеря, охлаждения, кухни, освещения и телевизоров.
Производимая энергия поможет обеспечить большую безопасность для жителей лагеря. «Это позволит детям продолжать учебу, а также обеспечить безопасность женщинам и молодым девушкам».

Солнечная электростанция в лагере беженцев в Иордании

Верховный комиссар ООН по делам беженцев заявила, что 40 000 солнечных панелей будут не только сокращать выбросы углерода более чем на 13 000 тонн в год, но и экономить 5,5 млн. долларов США в год при текущих расходах, которые затем могут быть повторно инвестированы в поддержку беженцев.

Доступ к электроэнергии, принимаемый как должное во многих странах, обладает огромной важностью в повседневной жизни жителей лагеря. «Когда у нас есть электричество в течение дня, наши дети могут оставаться дома и учиться, они не выходят наружу и не играют в пыли и грязи», - сказал Анвар Хусейн, сирийский беженец, который пять лет назад бежал из Дамаска и живет в с тех пор в Заатари.

Солнечная электростанция в лагере беженцев в Иордании

Хотя Заатари может похвастаться крупнейшим солнечным проектом среди лагерей для беженцев, это, безусловно, не уникальная особенность. Солнечная энергия все чаще используется для обеспечения энергии общинам беженцев по всему миру. Например, в соседнем Азраке, в районе Иордании, где когда-то размещались великолепные водно-болотные угодья, которые с тех пор в значительной степени высохли, 2-мегаваттная солнечная электростанция обеспечивает потребности в электроэнергии для двух деревень из 20 000 сирийских беженцев.

Facepla.net по материалам: UNHCR/Yousef Al Hariri

Author: Natali

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