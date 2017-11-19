Создано 19.11.2017 13:56

Автор: Natali

Солнечная электростанция на 12,9 МВт начала свою работу в лагере беженцев Заатари, что находится в северной части Иордании, недалеко от границы с Сирией.

Проект стоимостью 17,5 млн. долл. США финансировался правительством Германии и сможет обеспечить лагерь электроэнергией до 14 часов в день.

Электричество будет использоваться более чем 80 000 жителями для зарядки телефонов, контактов с семьями, которые находятся за пределами лагеря, охлаждения, кухни, освещения и телевизоров.

Производимая энергия поможет обеспечить большую безопасность для жителей лагеря. «Это позволит детям продолжать учебу, а также обеспечить безопасность женщинам и молодым девушкам».

Верховный комиссар ООН по делам беженцев заявила, что 40 000 солнечных панелей будут не только сокращать выбросы углерода более чем на 13 000 тонн в год, но и экономить 5,5 млн. долларов США в год при текущих расходах, которые затем могут быть повторно инвестированы в поддержку беженцев.

Доступ к электроэнергии, принимаемый как должное во многих странах, обладает огромной важностью в повседневной жизни жителей лагеря. «Когда у нас есть электричество в течение дня, наши дети могут оставаться дома и учиться, они не выходят наружу и не играют в пыли и грязи», - сказал Анвар Хусейн, сирийский беженец, который пять лет назад бежал из Дамаска и живет в с тех пор в Заатари.

Хотя Заатари может похвастаться крупнейшим солнечным проектом среди лагерей для беженцев, это, безусловно, не уникальная особенность. Солнечная энергия все чаще используется для обеспечения энергии общинам беженцев по всему миру. Например, в соседнем Азраке, в районе Иордании, где когда-то размещались великолепные водно-болотные угодья, которые с тех пор в значительной степени высохли, 2-мегаваттная солнечная электростанция обеспечивает потребности в электроэнергии для двух деревень из 20 000 сирийских беженцев.

Facepla.net по материалам: UNHCR/Yousef Al Hariri