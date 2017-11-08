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Обои из бактерий производят энергию

Создано 08.11.2017 19:35
Автор: Natali

Обои из бактерий производят энергию

Исследователи из Имперского колледжа Лондона с помощью струйной печати и цианобактерий создали невероятные обои, производящую энергию.

Цианобактерии представляют собой микроорганизмы, которые были на Земле в течение миллиардов лет, они способны к фотосинтезу, сопровождающемуся выделением кислорода.

Считается, что они являются основной причиной того, что атмосфера Земли богата кислородом.

Теперь команда продемонстрировала, что цианобактерии могут использоваться в качестве чернил для печати на струйном принтере, который наносит мелкие рисунки на электропроводящие углеродные нанотрубки, которые также были напечатаны с помощью струйного принтера на листе бумаги.

В ходе своей работы команда показала, как цианобактерии выжили в процессе печати и смогли осуществлять фотосинтез, так что небольшие количества электроэнергии можно было собрать в течение 100 часов.

Обои из бактерий собирают энергию

Био-солнечная панель, произведенная таким образом, ее размер примерно с iPad, может заряжать простые цифровые часы, а в отдельных экспериментах - небольшую светодиодную лампочку.

Исследователи из Имперского колледжа Лондона, Кембриджского университета и Центрального Сент-Мартинса предполагают, что их прорыв может привести к появлению новых типов электрических устройств, изготовленных из бумажных и печатных фотосинтетических бактерий.

Они могут включать в себя одноразовые источники питания, интегрированные в бумажные датчики для мониторинга пациентов с диабетом или устройства, которые по внешнему виду напоминают обои, но на самом деле являются датчиками окружающей среды для контроля качества воздуха в доме.

Обои из бактерий собирают энергию

Когда такие датчики выполняют свою работу, он может быть легко удален и оставлен для биоразложения в саду без какого-либо негативного воздействия на окружающую среду.

Солнечная био-батарея продвигает исследования к направлению нового типа технологий возобновляемых источников энергии, которые в настоящее время разрабатываются учеными, и носят название микробный биофотольтаик (BPV).

Эта технология использует способность цианобактерий и других водорослей, которые с помощью фотосинтеза преобразовывают световую энергию в электрический ток с использованием воды в качестве источника электронов.

Обои из бактерий производят энергию

Одним из преимуществ использования BPV для сбора энергии из клеток, таких как цианобактерии, является то, что они могут производить небольшое количество электричества при дневном свете и продолжать производить его даже в темноте из молекул, образующихся на свету.

Некоторые из существующих ограничений, с которыми ранее сталкивались ученые при разработке BPV, заключаются в том, что они дорого стоят, имеют низкую выходную мощность и короткий срок службы. Все эти недостатки помешали ученым научиться расширять технологию до промышленного уровня.

Но команда Имперского колледжа Лондона говорит, что их подход к использованию готового струйного принтера для построения BPV демонстрирует потенциальный метод для быстрого расширения технологии, что может проложить путь для более широкого использования BPV.

Андреа Фантуззи (Andrea Fantuzzi), соавтор исследования, говорит: «Напечатанный BPV не предназначен для замены традиционной технологии солнечных элементов, которые производят электроэнергию в крупном масштабе, вместо этого он может быть использована для создания источников питания, которые одновременно являются одноразовыми и биоразлагаемыми.

Их малая мощность означает, что они больше подходят для устройств и приложений, для которых требуется небольшое и конечное количество энергии, например, для зондирования окружающей среды и биосенсоров».

Facepla.net по материалам: Imperial College London

Author: Natali

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