Италия откажется от угольных электростанций к 2025 году

Создано 26.10.2017 13:25

Автор: Natali

С каждым годом все больше стран Европы принимают решения об отказе от угольных электростанций и переходе на чистую энергетику. Сегодня демонстрирует свою приверженность к устойчивым решениям Италия.

Во вторник министр промышленности Италии объявил о конкретных планах по прекращению использования угольной энергетики менее чем за десять лет.

Во время парламентских слушаний министр Карло Календа (Carlo Calenda) попросил национальную компанию энергоснабжения определить инфраструктуру, необходимую для такого перехода. Вскоре после этого Enel, крупнейшая в стране энергетическая компания, также заявила, что не будет инвестировать в новые угольные электростанции.

Как и в других странах Европы сектор возобновляемых источников энергии Италии постоянно растет. Например, в 2015 году источников возобновляемой энергии произвели чуть менее 38 процентов от общей электроэнергии в стране.

В то время как гидроэлектростанции делают наибольший вклад (15,5% от общего числа), источники солнечной и ветровой энергии демонстрируют устойчивый рост, достигающий 13%. Геотермическая и биоэнергетика также являются значительными секторами. В Италии нет ядерных установок после того, как на них был принят запрет на референдуме в 1987 году.

Уголь в настоящее время производит около 15% от общего количества энергии Италии. Он по-прежнему является важным источником электроэнергии, и, если схема отказа будет успешной, это будет означать, что некоторые заводы проработают всего пятнадцать лет. За прошедшее десятилетие производство электроэнергии из угля оставалось относительно стабильным.

Крис Литткотт (Chris Littlecott,), который возглавляет программу перехода с ископаемого топлива в аналитическом центре E3G, с положительными откликами отнеся к объявлению итальянского правительства.

«Позитивная приверженность Италии к отказу от угля к 2025 году демонстрирует реальное международное лидерство, поскольку в этом году страна завершает свое председательство «Большой семерки», - сказал он в своем заявлении.

«Италия теперь присоединяется к своим сверстникам G7, к Канаде, Франции и Великобритании в принятии мер по постепенному прекращению производства электроэнергии с помощью угля в течение следующего десятилетия. Вместе они могут возглавить растущую коалицию стран и регионов, которые сейчас используют угольные электростанции».

Однако пока ничего точно не подтверждено. Эта мера направлена на то, чтобы добиться одобрения правительства и парламента в начале ноября, и пока неясно, пройдет ли она, и если да, то в какой форме. Есть основания рассматривать оптимистичный прогноз, но пока полная стратегия не будет представлена и за нее не будет проголосовано достаточное количество, это довольно осторожный оптимизм.

Ожидается также, что эта мера будет способствовать использованию большего количества электромобилей. Италия стремится увеличить количество электрических зарядных станций до 19 000 к 2020 году, но нет большого смысла развивать электромобили, если электричество все еще генерируется с помощью топливных ископаемых.

Италия сильно страдает от загрязнения воздуха и смога. Только в этом году города на севере Италии сообщили о безопасном уровне загрязнения воздуха, а Милан и Рим рассматривают автомобильные запреты как неотложный способ очистить городской воздух.

Facepla.net по материалам: zmescience