Создано 18.08.2017 11:18

Автор: Natali

Практически любое здание обладает большой площадью поверхности, которая подвергается воздействию солнечных лучей, так почему останавливаться только на солнечных панелях на крыше?

Мы уже видели солнечные окна и, конечно же, солнечную крышу компании Tesla.

Благодаря исследованиям, проводимым в Университете Эксетера, в скором времени у нас также будет возможность заменить непрозрачные наружные стены солнечными стеклянными блоками.

Прозрачные блоки, название которых Solar Squared (в пер. «солнечные квадраты»), содержат несколько оптических элементов, каждый из которых фокусирует входящий солнечный свет на отдельный солнечный элемент. Все ячейки в каждом блоке связаны друг с другом, как в свою очередь и сами блоки, поэтому с их помощью можно создать электрическую сетку на здании и батарею.

Хотя большая часть солнечного света проходит через блоки, чтобы освещать интерьер здания, на их внутреннюю поверхность может быть добавлена тонировка, чтобы помещения не перегревались. В качестве побочного преимущества они, как утверждается, предлагают лучшую теплоизоляцию, чем традиционные стеклянные блоки.

Технология была разработана компанией Build Solar, которая в настоящее время ищет партнеров для проведения коммерческих испытаний. Есть надежда, что готовый продукт будет доступен в следующем году. В настоящее время пока нет информации о стоимости или эффективности.

Facepla.net по материалам: University of Exeter