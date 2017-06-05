Создано 05.06.2017 12:13

Автор: Natali

Он назван в честь северного бога и проникает глубоко в сердце вулкана: «Тор» - это буровая установка, которая символизирует передовые усилия Исландии по производству мощной чистой энергии.

В случае успеха экспериментальный проект сможет обеспечить в 10 раз больше энергии, чем существующая обычная газовая или нефтяная скважина, с помощью выработки электроэнергии из тепла, хранящегося внутри Земли: в данном случае - вулканических районов.

Проект стартовал в августе прошлого года, бурение было завершено 25 января, достигнув рекордной глубины 4 659 метров.

На этой глубине инженеры надеются получить доступ к горячим жидкостям под высоким давлением и при температуре 427 градусов C, создавая пар, который вращает турбину, производящую электрическую энергию.

Идея Исландии использовать внутреннее тепло земли, известное как геотермальная энергия, появилась еще в 1970 годах во время нефтяного кризиса.

Но ожидается, что новая геотермальная скважина будет генерировать гораздо больше энергии, так как экстремальное тепло и давление на этой глубине заставляют воду принимать форму «сверхкритической» жидкости, которая не является ни газом, ни жидкостью.

«Мы ожидаем получить в пять-десять раз больше энергии от скважины, чем при использовании традиционной нефтяной скважины сегодня», - сказал Альбертс Альбертссон (Albert Albertsson), инженер исландской энергетической компании HS Orka, участвующий в проекте бурения.

Чтобы обеспечить электроэнергией и горячей водой такой город, как Рейкьявик с населением 212 000 человек, «нам понадобятся 30-35 традиционных газовых высокотемпературных скважин по сравнению с только тремя или пятью сверхкритическими скважинами», говорит Альбертссон. «Стоимость будет намного меньше».

У ученых и команды, работающих над проектом «Thor», есть два года, чтобы достичь успеха и экономической целесообразности эксперимента, который называется Исландским проектом глубокого бурения (IDDP).

Расположенная недалеко от Голубой лагуны, чьи парящие синие воды привлекали более миллиона туристов в прошлом году, IDDP разрабатывает кратеры, образовавшиеся в результате последнего извержения вулканов 700 лет назад, которые покрывали эту часть полуострова Рейкьяны морем лавы.

Луноподобный ландшафт полуострова также привлекал учебные миссии НАСА в 1965 и 1967 годах, направленные на подготовку космонавтов к неизвестным ландшафтам, которые они могли бы встретить на Луне.

Острова Северных стран богаты гейзерами с фонтанными струями воды и пара, горячими источниками и захватывающими вулканами, а Исландия в настоящее время является единственной страной в мире с 100% покрытием электрообеспечения с помощью возобновляемых источников энергии. Ученые рассчитывают, что геотермальная часть будет приносить 25% необходимой энергии, а основным источником станут гидроэлектростанции.

Но является ли Исландия моделью для чистой энергии?

По словам Мартина Нормана (Martin Norman), норвежского специалиста по устойчивому финансированию в Greenpeace, ответ не будет простым.

Хотя геотермальная энергия по-прежнему предпочтительнее газа, угля и нефти, она не «полностью возобновляется и не является беспроблемной», сказал он.

«Как только вы начинаете бурение, у вас появляются проблемы, такие как загрязнение серой и выбросы CO2, и нужно найти решения», - добавил Норман.

Альбертссон согласился, но сказал, что геотермальные выбросы являются лишь «фракцией», небольшой частью, по сравнению с выбросами от использования нефти и природного газа. И добавил, что методы утилизации быстро развиваются.

Исландия гордится тем, что является передовой страной по использованию возобновляемых источников энергии, но «она далеко не отвечает международным целям с точки зрения сокращения выбросов парниковых газов», - сказал Норман.

Институт экономических исследований Университета Исландии в февральском докладе заявил, что страна не сможет соблюдать соглашение об изменении климата, подписанное в Париже в 2015 году.

По словам университета, выбросы парниковых газов растут во всех секторах экономики, за исключением рыболовства и сельского хозяйства.

Ожидается, что к 2030 году по сравнению с уровнем 1999 года они вырастут от 53 и до 99%, что значительно отличается от цели саммита COP21 по сокращению загрязнением углекислого газа (уменьшение на 40% по сравнению с тем же периодом).

Одной из причин является тяжелая и энергоемкая промышленность Исландии и бурно развивающийся туризм.

Земля льда и огня с населением 338 000 человек, как ожидается, привлечет более двух миллионов иностранных посетителей в этом году.

При частой посадке чартерных самолетов, автобусных маршрутов, пронизывающих внутреннюю часть страны, мощных авто, рассекающих по черному ландшафту лавы и растущем количестве гостиниц в столице, большой объем отдыхающих сказывается на окружающей среде Исландии.

Greenpeace опасается, что столица превратится в «Коста-дель-Рейкьявик» из-за ожидания прибыли, и приведет к тому, что исландцы откажутся от уникальной природы страны.

В интервью AFP министр окружающей среды Исландии Бьорт Олафсдоттир (Bjort Olafsdottir) отметила, что она надеется, что ее страна найдет политическую волю для достижения своих целей Парижского соглашения по климату.

«Если мы ничего не сделаем, если мы не предпримем решительных действий, то мы не достигнем целей Парижского соглашения. Но это же не план», - сказала она.

«Нынешнее правительство удвоило налоги на выбросы CO2, и были отменены финансовые поощрения для загрязняющих отраслей», утверждает она.

«Это первый шаг, но, наверное, этого недостаточно. Мы должны достичь результата с помощью отрасли».

Долгосрочная цель Исландии состоит в том, чтобы уменьшить зависимость страны от углеводородов и перевести все автомобили на электроэнергию.

Facepla.net по материалам: techxplore