Создано 31.03.2017 23:58

Автор: Natali

Южная Австралия собирается получить огромное количество энергии с помощью новой солнечной электростанции, стоимость которой 1 миллиард долларов.

Электростанция будет производить и хранить 300 МВт и 100 МВт чистой энергии, соответственно, благодаря 3,4 млн. солнечных панелей и 1,1 млн. аккумуляторов. Ожидается, что она начнет работу уже в этом году.

Lyon Group, партнерство трех компаний, строит массивную солнечную электростанцию в регионе Риверленд в Южной Австралии. Строительство должно начаться в течение нескольких месяцев. Инициатива в Риверленд позволит обеспечить 330 мегаватт (МВт) производства электроэнергии и как минимум 100 МВт хранения в аккумуляторах.

В своем видеоролике партнер Lyon Group Дэвид Грин (Дэвид Грин) сказал, что это будет крупнейший интегрированный проект и самая большая одиночная батарея на планете.

Солнечная система будет построена на частной земле и оплачиваться инвесторами. Грин также сказал, что электростанция станет важным стимулом для региона.

«Мы видим неизбежную необходимость иметь крупномасштабные солнечные электростанции и интегрированные батареи как часть любого перехода в отказе от использования углеводородов. Любые краткосрочные решения - это только то, что я бы назвал помехами в процессе».

Lyon Group планирует построить аналогичную систему возле Роксби Даунс. Согласно аналитикам, солнечная электростанция и хранилище значительно увеличат энергоемкость Южной Австралии.

Джей Вейтервилл (Jay Weatherill), премьер Южной Австралии, высоко оценил это решение, сказав: «Проекты такого рода, проекты в области возобновляемых источников энергии, представляют наше будущее».

Правительство Южной Австралии недавно объявило о плане обеспечения энергией, который будет профинансирован фондом по развитию технологий по работе с возобновляемыми источниками на сумму 150 миллионов долларов. Претендентов на установку 100 МВт хранилища аккумуляторных батарей рассмотрят в ближайшие недели.

Премьер также отметил, что Lyon Group относится к компаниям, заинтересованным в создании хранилища аккумуляторных батарей. По словам компании, ферма Риверленд будет построена вне зависимости от результатов тендера правительства на крупнейшее хранилище аккумуляторов.

Facepla.net по материалам: abc.net.au