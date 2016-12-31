Создано 31.12.2016 15:24

Автор: Natali

Исследователи из Бингемтонского университета в Нью-Йорке создали «аккумулятор, работающий с помощью бактерий на одном листе бумаги». Проект направлен на создание одноразовых батареек для микроэлектроники, которые смогут работать в течение нескольких недель, используя небольшое количество жидкости богатой бактериями.

«Технология производства сокращает время изготовления и стоимость, а дизайн может революционизировать использование био-батарей в качестве источника энергии в отдаленных и опасных областях с ограниченными ресурсами», пишут исследователи.

Исследователи использовали часть хроматографической бумаги и ленты нитрата серебра под слоем воска. Анод был выполнен из «проводящего полимера на другой стороне бумаги», а жидкость с бактериями находилась в небольшом резервуаре. Клетчатое дыхание (совокупность управляемых окислительно-восстановительных реакций в клетке, главным назначением и результатом которых является образование энергии) питало батарею.

С помощью этого устройства вряд ли получится зарядить автомобиль, но вполне возможно получить немного энергии. Аккумулятор выдает «31.51 мкВт на 125.53 мкА с установленными шестью батареями в трех параллельных рядов и 44.85 микроватт на 105.89 микроампер в конфигурации 6 × 6».

Исследователи полагают, что эти аккумуляторы могут питать датчики глюкозы, обнаружить патогенные организмы, или поддерживать мелкую электронику в течение нескольких дней без традиционных источников питания.

Facepla.net по материалам: onlinelibrary.wiley