Создано 20.12.2016 16:49

Автор: Natali

2016 был захватывающим годом для солнечной энергетики. Впервые в истории солнечная энергия лидирует в энергетической гонке как наименее дорогой тип новой электроэнергии.

Последние данные от одного из двух ведущих поставщиков финансовой информации для профессиональных участников финансовых рынков Bloomberg New Energy Finance (BNEF) показывают, что строительство солнечных установок в развивающихся странах в настоящее время дешевле, чем установка ветровых.

Много достижений стоит отпраздновать в мире возобновляемых источников энергии. Люди предсказывали что солнечная энергия когда-нибудь станет дешевле, чем энергия ветра, но никто не думал, что это произойдет так быстро.

Мало того, что солнечная энергия опередила ветровую, она также оттеснила ископаемое топливо. Несубсидированные солнечные установки «в большем масштабе» становятся все более конкурентоспособными, чем природный газ и уголь, сообщает Bloomberg.

Общий переход к чистой энергии может быть дорогим в более богатых странах, где спрос на электроэнергию постоянный, и новым солнечным электростанциям приходится конкурировать с существующими миллиардными угольными и газовыми предприятиями.

Но в странах, где в короткие сроки устанавливают новые мощности по производству электроэнергии, «возобновляемые источники энергии превзойдут любые другие технологии даже без субсидий», сказал председатель BNEF Майкл Либрейх (Michael Liebreich).

«Инвестиции в солнечную энергию увеличиваются с каждым годом, пять лет назад такого сектора почти не существовало. Огромная часть этой истории занимает Китай, который стремительно разворачивает солнечную энергетику», сказал Этан Зиндлер (Ethan Zindler), руководитель отдела исследований США BNEF.

Еще более интересным является то, что развивающиеся страны лидируют в области инвестиций в возобновляемые источники энергии. В 2015 году суммарно они потратили более $ 154.1 млн. по сравнению с более богатыми странами, которые потратили меньше чем $ 153.7 млн.

Как прогнозирует Bloomberg, тенденция не изменится: развивающиеся страны будут продолжать производить энергию с помощью возобновляемых источников.

Тем не менее, установка ветровых и солнечных электростанций занимает много времени, поэтому ископаемые виды топлива остаются самым дешевым вариантом, в то время, когда не дует ветер и не светит солнце. В ближайшие годы каменный уголь и природный газ будет продолжать играть ключевую роль в борьбе с энергетической бедностью для миллионов людей.

Facepla.net по материалам: bloomberg