Безрельсовый поезд начинает работу в Китае

Создано 31.10.2017 11:16

Автор: Natali

Мы рассказывали в июне о китайской компании CRRC Corporation, которая представила свой первый в мире безрельсовый поезд, работающий на «виртуальных рельсах» - сегодня он начал свою работу в провинции Хунань в Китае.

Автономный железнодорожный экспресс-транзит (АРТ) может уменьшить выбросы и трафик за меньшую стоимость, чем строительство нового метро или трамвайной системы. Полностью электрический поезд может перевозить до 300 пассажиров в трех вагонах через города со скоростью 69 км в час.

Для АРТ не нужны традиционные железнодорожные пути, с помощью датчиков его сенсорная технология различает пунктирные линии на улицах. Китайский канал NewsAsia сообщил, что АРТ может помочь улучшить общественный транспорт в Чжучжоу, а затем начать работу и в других городах Китая.

Согласно официальным данным, поезд может проехать чуть более 24 километров после 10-минутной зарядки. На АРТ установлена литий-титановый аккумулятор, система использует технологию быстрой зарядки.

Длина поезда составляет более 31 метр, а вместо стальных колес он оборудован резиновыми шинами. Две кабины локомотива позволяют ему легче поворачивать на поворотах и исключают необходимость разворота. Как сообщается, продолжительность жизни безрельсового поезда составляет около 25 лет.

Что касается стоимости, то АРТ дешевле, чем типичный метрополитен, который в Китае стоит от 400 до 700 миллионов юаней или примерно от 60,1 до 105,3 миллиона долларов США за километр. По сравнению с электрическими трамваями, цена которых от 150 до 200 млн. юаней, или примерно от 22,5 до 30 млн. долл. США за километр, цена АРТ составляет «примерно одну пятую инвестиций».

Поезд будет протестирован в Чжучжоу до официального запуска в 2018 году.

Facepla.net по материалам: Channel NewsAsia