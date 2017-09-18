Создано 18.09.2017 12:47

Автор: Natali

Консорциум швейцарских компаний в рекордные сроки собрал крупнейший электромобиль в мире. Прототип не предназначен для роли изящного маленького экспоната на торговых презентациях, а скорее для каторжных работ в карьере.

За эксплуатационную безопасность автомобиля отвечают эксперты из швейцарской федеральной лаборатории материаловедения и технологии (Empa).

Это самый большой электромобиль в мире: его вес составляет 45 тонн, грузоподъемность 65 тонн, вдобавок и аккумуляторная батарея мощностью 700 кВтч. Это целых восемь автомобилей Tesla Model S в одном.

Чтобы добраться до рабочего места водителю нужно подняться на девять ступеней, а шины составляют в диаметре почти два метра.

Однако, собран автомобиль не полностью из новых деталей: его основой стал поддержаный самосвал Komatsu, который разбирался и реконструировался компанией Kuhn Schweiz AG в шведской коммуне Ломмис.

Дизельный двигатель снят, а вокруг рамы сделаны пространства для аккумуляторных батарей, которые приводят в движение старый самосвал в его новой жизни.

Следующие десять лет электрический самосвал Komatsu HD 605-7 будет транспортировать материал с горного хребта в долину 20 раз в день - точнее, из карьера на склонах горы Шасраль в Швейцарии до промышленного района Ciments Vigier SA.

Для этих поездок электрический привод имеет важные преимущества: вместо того, чтобы нагревать тормоза во время спуска, гигантский электрический двигатель действует как генератор, заряжающий аккумуляторную батарею. Затем пустой грузовик использует эту энергию, чтобы вернуться на холм.

Если все пойдет так, как планировалось, электрический самосвал будет даже собирать больше электроэнергии во время движения вниз, чем это необходимо для восхождения. Вместо того, чтобы потреблять ископаемое топливо, самосвал будет затем подавать излишнее электричество в сетку.

Эта, казалось бы, заманчивая идея – стоила семизначной суммы (в швейцарских франках). Команда, выполнившая этот проект, состояла из двух компаний: Lithium Storage GmbH из Ильнау-Эффретикон, у которой был опыт работы с электропоездами, и Kuhn Group, которая продает самосвалы Komatsu по всей Европе.

Этот проект поддерживает Швейцарское федеральное управление энергетикой (SFOE). Empa также участвует в проекте: эксперт по аккумуляторной батарее Марсель Хелд (Marcel Held) отвечает за его безопасность. Он оценивает аккумуляторную батарею китайского производителя Shenzen Westart и проверяет ее гигантскую конструкцию и программирование системы управления батареями, которая принадлежит швейцарскому производителю Esoro.

Критические моменты аккумуляторной батареи исправлены: аккумуляторная батарея для электрического самосвала весит 4,5 тонны и состоит из 1440 никелевых марганцевых кобальтовых ячеек.

Никогда еще наземный транспорт не был оснащен таким огромным аккумулятором. «Никелевые марганцевые кобальтовые ячейки также являются выбором немецкой автомобильной промышленности, когда речь заходит о следующем поколении электрических автомобилей», - объясняет Хелд. Его интересует прежде всего то, как ячейки реагируют на случай аварии. Что произойдет, если ячейка будет повреждена механически? Если выключатель неисправен и аккумулятор не отключается от электричества после зарядки?

«Некоторые аккумуляторы начинают дымиться, другие взрываются», - говорит Хелд. «Самое главное в этом случае - убедиться, что соседние ячейки не повреждены огнем и теплом, иначе существует риск цепной реакции». Хелд проведет тесты на перезарядку на испытательной установке Empa, а также проверит на реакцию физического повреждения нескольких ячеек.

Никогда ранее транспортное средство этого класса характеристик не было сконструировано таким образом, чтобы преодолевать наклоны до 13 процентов в самых суровых условиях окружающей среды, в то же время нагружая батареи электрическим током до 3000 ампер, одновременно заряжая их на 40 кВтч за один спуск, добавляя дополнительную энергию на баланс (плюс 10 кВтч энергии за кругооборот).

Если использование нового прототипа окажется успешным, Ciments Vigier SA планирует запустить порядка восьми таких электромобилей в ближайшее время. Для Kuhn Schweiz AG это открывает новые поля для использования крупных строительных автомобилей, в таких местах как строительство тоннелей или жилых районов.

Facepla.net по материалам: Ciments Vigier SA