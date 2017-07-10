Создано 10.07.2017 11:53

Автор: Natali

Малоизвестный пока голландский стартап под названием Lightyear только что представил свой план электромобиля на солнечной энергии с дальностью пробега 800 км.

Модель Lightyear One обладает трансмиссией с полным приводом, которая легко пройдет по неровным поверхностям и, благодаря солнечным батареям, автомобиль сможет работать в течение нескольких месяцев без необходимости зарядки.

«Мы хотим, чтобы вы увидели Lightyear One электрическим автомобилем, созданным с нуля, который объединил в себе качества лучших солнечных автомобилей и электромобилей», - сказал Лекс Хёфслоот (Lex Hoefsloot), генеральный директор Lightyear.

«Это революционный шаг вперед в создании электромобиля, потому что мы можем сочетать великолепный внешний вид с предельной эффективностью. Эта первая модель сделает научную фантастику реальностью: автомобили работают с использованием только солнечной энергии».

Lightyear One сможет проезжать на солнечной энергии до 800 км за один заряд. Другие автопроизводители уже представляли свои электрические автомобили с солнечными батареями на крыше, но ни один из них не смог продвинуть автомобиль до уровня нового Lightyear.

Интегрированные солнечные элементы находятся на крыше Lightyear One, они будут генерировать достаточное количество энергии, чтобы заряжать батарею в течение дня, делая стационарную зарядку практически ненужной.

В солнечном климате автомобиль сможет ездить в течение нескольких месяцев без стационарной зарядки, но, если вам предстоит далекое путешествие, вы также сможете зарядить его с помощью стандартной розетки.

Поскольку Lightyear One не нужно сильно полагаться на инфраструктуру зарядных станций, автомобиль с солнечной батареей является новым вариантом для водителей, у которых нет доступа к зарядному устройству.

«The Lightyear One - это наше заявление, чтобы показать, что электромобили готовы для всех уголков планеты», - говорит Хёфслоот. «Это первый шаг в нашей миссии - сделать электромобили доступными для всех».

Lightyear One будет выпущен в начале 2018 года, а первые поставки в США и Европе, как ожидается, поступят в 2019 году. Цены начинаются со 119 000 евро, а предзаказы уже принимаются на веб-сайте Lightyear.

Facepla.net по материалам: lightyear.one