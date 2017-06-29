Создано 29.06.2017 22:03

Автор: Natali

Будущее шинных технологий превращается в реальность благодаря работе Michelin Vision.

Напечатанную на 3-D принтере шину не нужно накачивать, она рассчитана проработать весь срок службы автомобиля. Шина также оснащена высокотехнологичными датчиками и вдобавок она на 100% биоразлагаема.

Michelin использовала технологию 3D-печати для создания безвоздушной шины, смоделированной на альвеолярных структурах – по принципу работы воздушных мешков, находящихся в легких человека. Это означает, что внутренняя часть шины имеет прочную конструкцию, а внешние слои более гибкие, что предотвращает разрыв пневматики и спущенное колесо.

Сама шина печатается из органических биоразлагаемых материалов, подлежащих вторичной переработке, и, конца настигнет конец ее срока службы, ее можно будет переработать.

Трехмерная печать позволяет настраивать протектор шины для удовлетворения потребностей конкретного транспортного средства, вдобавок, для повышения устойчивости шины, Michelin минимизирует количество используемой резины.

Michelin Visionary Concept connected. Это означает, что система шин с помощью встроенных датчиков общается с вашим автомобилем, а ваш автомобиль общается с ней. Не выходя из своей машины или даже не покидая свой дом, вас проинформируют об износе протектора и запрограммируют его перепечатку.

Michelin представляет конечный продукт, который включает в состав бутадиен - основной компонент современного синтетического каучука, полученный из древесной щепы или соломы. Хотя компания не сообщала, когда эти шины будут доступны для покупки, она полагает, что эта концепция скоро может стать реальностью.

Facepla.net по материалам: Michelin