Создано 12.06.2017 21:16

Автор: Natali

На сегодняшний день производят более экологические транспортные средства не только для пассажирских перевозок, но и для грузового транзита.

На днях на выставке Truck & Bus Mega Fair компания Hyundai представила свой первый серийный электрический автобус под названием Elec City.

После одного часа зарядки автобус может проехать 290 км благодаря аккумуляторной батарее мощностью 256 кВт. Как сказано в заявлении компании, 30-минутная зарядка позволяет электроавтобусу работать 170 километров.

Первый такой автобус будет доступен для заказа в России в 2018 году.

Электроавтобус является частью усилий автопроизводителя по диверсификации своей линейки экологически чистыми автомобилями и повышению имиджа бренда на мировых рынках, где чистые способы транспортировки стали ключевым моментом в производстве автотранспорта.

«В проекте по-прежнему есть вещи, которые нужно улучшить с точки зрения инфраструктуры зарядки электромобилей», - сказал Так Йенг-дак (Tak Yeong-duck), старший вице-президент R&D Dvision по коммерческому оборудованию Hyundai, в кулуарах пресс-конференции.

«Но мы решили запустить Elec City уже в следующем году, поскольку правительство планирует увеличить количество зарядных станций в ближайшие несколько лет».

Старший вице-президент ожидает около 10 автобусов Elec City предварительного заказа уже в этом году перед официальным запуском в начале 2018.

Электрический автобус, вероятно, будет иметь цену более 200 миллионов вон (179 000 долларов США), единица, которая не учитывает субсидии центрального правительства на 100 миллионов вон. По словам представителей Hyundai, цены могут снизиться в зависимости от дополнительных субсидий, предлагаемых местными правительствами.

Hyundai занималась разработкой Elec City последние восемь лет, чтобы заменить существующие коммерческие автомобили более экологичными моделями.

Ранее производитель седана Sonata и кроссовера Santa Fe уже представлял в тестовой версии две версии электрического автобуса с нулевым уровнем выбросов. Но основным препятствием для стимулирования реального спроса в Азии, четвертой по величине экономике, было отсутствие зарядных устройств.

В крупной ярмарке-демонстрации приняли участие 53 поставщика в более 100 модельных рядов.

С началом производства Elec City Hyundai нацеливается на повышение топливной эффективности своих коммерческих автомобилей до 30 процентов к 2020 году.

Компания планиурет продажу 105 000 коммерческих автомобилей в этом году на мировых рынках, по сравнению с 102 000 единиц, проданных в 2016 году.

Тем не менее, Hyundai по-прежнему значительно отстает от своих глобальных конкурентов, таких как MAN Truck & Bus, немецкого Daimler Trucks, Volvo Trucks и Scania AB из Швеции и Iveco из Италии с точки зрения востребованности бренда и уровня продаж.

Ожидается, что эти иностранные автопроизводители представят более локализованные продукты для корейских клиентов, так как этом регионе они видят дальнейшую возможность для роста.

По данным MAN Truck & Bus Korea, соотношение импортированных коммерческих автомобилей выросло до 38,5% из 368 518 единиц, проданных в стране в течение всего 2016 года, по сравнению с 32,2% в 2014 году.

Однако, пресс-секретарь Hyundai сказал, что официальные данные, собранные местной отраслевой ассоциацией, касательно данных о продажах импортированных коммерческих автопроизводителей, не корректны.

Facepla.net по материалам: yonhapnews.co.kr