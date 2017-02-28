Создано 28.02.2017 14:35

Автор: Natali

Tesla в очередной раз заставляет шевелиться автомобильную промышленность, на этот раз за счет пожизненного страхования.

Компания начала предлагать пожизненное обслуживание автомобиля и пакет страхования для некоторых клиентов, а это означает, что счета по ежемесячному и ежегодному страхованию автомобиля вскоре могут отойти в прошлое.

Президент Tesla по глобальным продажам и обслуживанию Джонатан Макнейл (Jonathan McNeill) сказал: «Это наше видение, в будущем мы сможем предложить единую цену для автомобиля, техническое обслуживание и страхование в виде действительно очень интересного предложения для потребителя. И мы начали делать это уже сегодня».

Кроме гарантированных особенностей, предлагаемых Tesla, такие как автопилот, которые якобы делают автомобиль более безопасным, чем обычный, компания начала включать также пакет пожизненного страхования и обслуживание прямо в начальную цену своих автомобилей.

Новая система отражает идею о том, что функции безопасности авто могут снизить цену обслуживания и страхования.

«Мы делаем это без громкого ажиотажа, но в Азии, в частности, где мы начали этот проект, в настоящее время большинство автомобилей Tesla продаются со страховкой, которая приспособлена к нашему продукту, и принимает во внимание не только функции безопасности автопилота, но и расходы на техническое обслуживание автомобиля», сказал Макнейл на телеконференции.

Такой пакет может позволить потребителям точно знать, сколько будет стоить им автомобиль Tesla в долгосрочной перспективе, вместо непредвиденных расходов на ремонт или повышения расходов на страхование.

Илон Маск дал понять, что Tesla готова предложить свой пакет, даже если страховые компании его не поддержат, несмотря на его слова, что «компания не пытается подорвать страховой рынок».

«Что касается плана страхования, то если нам нужно, мы сделаем это самостоятельно, но я думаю, мы найдем страховых партнеров, которые предложат ставки соразмерные рискам Tesla».

Facepla.net по материалам: Mashable