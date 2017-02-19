Создано 19.02.2017 20:15

Автор: Natali

Автомобили Tesla не только помогают сохранять окружающую среду, они также спасают человеческие жизни. На прошлой неделе водитель Tesla Model S в Германии заметил, как Volkswagen Passat хаотично двигается на автобане, врезаясь в ограждение. Понимая, что водитель автомобиля находится в бессознательном состоянии, водитель Tesla Манфред Кик (Manfred Kick) рискнул своим транспортным средством, чтобы спасти жизнь водителя Volkswagen.

Позже Илон Маск, генеральный директор Tesla, отметил героизм Манфреда.

Когда он увидел, как Volkswagen врезается в ограждение, Манфред подъехал к автомобилю и понял, что водитель был без сознания, возможно, у него был инсульт.

Так Манфред поставил свой электромобиль перед Volkswagen и нажал на тормоза, пока обе машины не остановились. Мужчина был в состоянии оказать первую помощь и попросил остановиться других водителей.

Спасательные службы высоко оценили героизм Манфреда. Мало того, что водителю Tesla придется пожертвовать для своей машины около 10 000 евро, но он сделал кое-что, что немцы от рождения запрограммированы никогда не делать: нарушил правила дорожного движения.

В начале Манфред не был уверен, чьей страховой компании придется покрыть расходы на ремонт. «Но самое главное», сказал он, «что с тем человеком все в порядке». Полиция сообщила, что состояние водителя Volkswagen стабильно.

Но как оказалось, водителю Tesla не придется беспокоиться о затратах на ремонт электромобиля. Илон Маск оценил его действия через Twitter, и сказал, что его компания покроет расходы на ремонт, все сделают «бесплатно и быстро».

А пока немецкая полиция должна провести расследование действия водителя, но, как сказали полицейские, он, вероятно, не получит штраф.

Facepla.net по материалам: jalopnik