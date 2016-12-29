Создано 29.12.2016 13:48

Автор: Natali

Когда электрические транспортные средства становятся частым явлением, тем не менее, находятся люди, которые насмехаются над идеей подключать свои автомобили к сети и ждать зарядки батареи. Но генеральный директор Tesla Илон Маск предлагает решение этой задачи в виде следующего поколения зарядки Supercharger, способной зарядить автомобильные батареи Tesla за считанные секунды.

Недавно Маск намекнул (в Твииттере, конечно), что Supercharger V3 будет выдавать, по меньшей мере, 350 кВт, что более чем в два раза больше мощности текущей зарядки.

Переписка началась, когда один пользователь Twitter спросил Маска, когда солнечные батареи будут установлены на текущие зарядные станции, на что создатель Tesla ответил: «На некоторых уже установленные солнечные панели, но полное обновление состоится уже скоро в виде Supercharger V3 and Powerpack V2, плюс SolarCity. Все готово».

Когда представитель Electrek Фред Ламберт (Fred Lambert) поинтересовался, могут ли зарядные устройства V3 побить отметку 350 кВт, Маск отшутился в своей манере: «Отметка 350 кВт ... что вы имеете в виду, детскую игрушку?», намекнув, что мощность может оказаться значительно выше.

В настоящее время зарядные станции Tesla являются самыми быстрыми зарядными устройствами для электрических автомобилей на планете, способные зарядить автомобильный аккумулятор в течение минут, а не часов, но всегда есть место для совершенствования.

Текущая зарядка Supercharger выдает 150 кВт, так что, если V3 сможет предложить до 350 кВт (или больше, как грозится Маск), водителям Tesla не придется ждать, пока их автомобиль будет заряжен.

Вместо этого новые суперчарджеры смогут потенциально быть способны заряжать батареи всего за несколько секунд, метод в последнее время называемый «флэш-зарядка». Если такие новые суперзарядные станции смогут функционировать без ущерба для производительности батарей, то водители Tesla смогут экономить тонны времени, особенно при дальних поездках.

Facepla.net по материалам: autoblog