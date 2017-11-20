Создано 20.11.2017 23:15

Автор: Natali

В 2007 году президент Джордж Буш подписал Акт об энергетической независимости и безопасности (Energy Independence and Security Act), который, в частности, был направлен на «продвижение США к большей энергетической независимости и безопасности, увеличению производства чистого топлива, защите потребителей, повышение эффективности продуктов, зданий и транспортных средств».

Теперь, почти десять лет спустя, Джон Фланнери (John Flannery), новый глава General Electric, объявил, что они больше не производят люминесцентные лампы. Многие американцы возмущены, обвиняя Обаму и EPA (Агентство по охране окружающей среды США), считая, что «утеряна целая американская индустрия».

General Electric – одна из первых крупнейших компаний с многолетней историей производства осветительной техники, за многие десятилетия она продала миллионы лампочек по всему миру.

Все началось с Томаса Эдисона, который усовершенствовал дизайн канадцев Генри Вудворда и Мэтью Эванса, а также британца Джозефа Лебедя, создав коммерческий продукт Edison General Electric, который затем в 1892 году переименовался в General Electric.

В 1938 году General Electric купила патент Гермера, и под руководством Джорджа Э. Инмана лампы дневного света получили широкое коммерческое использование, галоген поступил в продажу в 1959 году, а светодиод в 1962 году.

Проблема для GE и для всех компаний в этом бизнесе заключается в том, что лампы накаливания очень расходуемый ресурс, который приходится постоянно заменять. Сегодня качественные светодиодные лампы длится работают намного дольше.

В своем выступлении перед инвесторами General Electric заявила, что ее будущее будет сосредоточено на предприятиях с сильным ростом, предсказуемостью и генерированием денежных средств. Ни один из этих утверждений не относится к производству люминесцентных ламп.

Новый международный стандарт энергоэффективности Energy Star предполагает, что лампы с индексом цветопередачи (CRI) больше 90 должны обеспечивать световую отдачу минимум 70 люменов на Вт. Хотя пока такими показателями могут похвастаться только светодиоды.

Именно поэтому GE считает, что навряд-ли когда-нибудь компактные люминесцентные лампы смогут соответствовать таким стандартам и эта отрасль будет иметь финансовый успех. Вполне вероятно, что компания теперь сосредоточится на производстве светодиодных ламп.

Facepla.net по материалам: ge.com