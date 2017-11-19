Создано 19.11.2017 13:17

Автор: Natali

В последнее время технологические компании чуть-ли не на перегонки стараются показать свое участие в уменьшении причин, которые приводят к глобальному потеплению планеты, все больше используя возобновляемые источники энергии.

Будто соревнуясь, компании делают амбициозные обещания, как например, Microsoft, которая на прошлой неделе сделала заявления, обязавшись сократить свои выбросы парниковых газов на 75 процентов к 2030 году.

Еще в 2009 году Microsoft сделала первый шаг к сокращению выбросов. В то время компания стремилась «к 2012 году сократить выбросы углекислого газа на единицу дохода не менее чем на 30% по сравнению с уровнем 2007 года».

После достижения этой цели, в 2012 году компания внедрила внутреннюю комиссию за выбросы углерода, которая обязывает бизнес-единицы быть финансово подотчетными за выбросы углекислого газа. «Это финансовая модель, которая предусматривает дополнительную плату за выбросы углерода, связанную с глобальными операциями компании для работы центров обработки данных, офисов, лабораторий, производственных и бизнес-авиаперевозок. Углеродный сбор устанавливается каждый год на основе расчетной стоимости внутренней эффективности, возобновляемых источников энергии, компенсации выбросов углекислого газа, рециркуляции электронных отходов и других инновационных исследовательских проектов, которые должны быть нейтральными по отношению к углероду.

Углеродная плата уже меняет поведение в Microsoft - поскольку ее бизнес-единицы теперь включают стоимость углерода в свои годовые бюджеты и у них есть реальный стимул для сокращения их выбросов».

Компания также обязалась получить 50 процентов своей энергии за счет возобновляемых источников к 2018 году и 60 процентов в следующем десятилетии.

Что касается их последнего заявления, оно позволит компании к 2030 году сократить свои выбросы углекислого газа на 75 процентов, используя базовый уровень 2013 года. Это обещание компания сделала в соответствии с целями Парижского соглашения по климату, и благодаря ему к 2030 году удастся избежать более 10 миллионов метрических тонн выбросов углерода.

Благодаря своим предыдущим усилиям Microsoft уже сократила свои выбросы по сравнению с уровнем 2013 года, который составлял 900 000 метрических тонн углекислого газа в год, до 230 000 тонн в этом году, поэтому для достижения своей новой цели осталось не так уж много.

Однако компания обещает работать над этим. Ожидается, что спрос на электроэнергию будет расти по мере расширения масштабов деятельности в облачных вычислениях, поэтому Microsoft необходимо будет еще более агрессивно относиться к приобретению возобновляемых источников энергии для своих операций. В последнем отчете Greenpeace Greener Electronics, Microsoft заработала оценку C, это означает, что компании необходимо увеличить использование возобновляемых источников энергии и разработать более долговечный и рентабельный дизайн продукта.

Facepla.net по материалам: microsoft