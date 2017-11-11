Создано 11.11.2017 12:20

Автор: Natali

Благодаря широкому ассортименту овощей и фруктов, доступных в любое время, можно составить полезный рацион для всей семьи. Время на приготовление коктейля займет у вас не больше пяти минут, а его полезность как для здоровья, так и для фигуры сложно недооценить.

Ниже мы предлагаем несколько вариантов очень простых вкусных и полезных смузи

1. Смузи с клубникой

1 стакан замороженной клубники

1 банан

¼ стакана арахисового масла

1 стакан растительного молока

1 стакан замороженной малины или земляники

Смешайте в блендере все ингредиенты до однородного состояния. Украсить порцию можно арахисовым маслом и ягодой клубники.

2. Солнечный смузи

1 стакан замороженной клубники

½ стакана замороженных персиков

1 стакан йогурта

½ стакана кокосового молока

1 свежая клубника для украшения

3. Razzle Dazzle

1 cтакан замороженной малины

½ стакана свежего или замороженного манго

½ стакана ананаса

1 cтакан кокосового молока

4. Клубнично банановый

2 стакана замороженной клубники

1 свежий банан

1 стакан миндального молока (можно заменить на обычное)

1 стакан льда

1 столовая ложка меда, или другого подсластителя (если необходимо)

5. Шоколадный авокадо

½ среднего авокадо

1 замороженный банан

2 столовые ложки какао-порошка

3 столовые ложки арахисового масла

1 ½ чашки миндального молока

1 столовая ложка кленового сиропа

½ чайной ложки ванильного экстракта (необязательно, но рекомендуется)