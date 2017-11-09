Создано 09.11.2017 18:38

Автор: Natali

Два дня назад Сирия, раздираемая войной страна, официально подписала Парижское соглашение по климату, в результате чего Соединенные Штаты стали единственной страной, которая отказалась от Парижского соглашения.

Хотя Барак Обама во время своего пребывания на посту президента США был поддерживал соглашение по климату, Дональд Трамп после своей инаугурации первым ж делом отказался от участия.

Сирия, страна Ближнего Востока, сделала объявление в Бонне, Германии, на саммите по вопросам климата (COP 23) ООН.

Несмотря на то, что шестой год подряд в Сирии происходит гражданский конфликт, страна согласилась ограничить свои выбросы углерода в целях предотвращения ухудшения климата.

Пока неясно, что конкретно будет меняться, поэтому Сирии еще предстоит представить свою программу по сокращению выбросов парниковых газов.

Напомним, что в декабре 2015 года почти 200 стран подписали Парижское соглашение по климату. До прошлого месяца Никарагуа также воздерживалась от решения, но все же представила соответствующие документы в Организации Объединенных Наций.

Теперь США являются последней страной, которая не подписала соглашение. В прошлом президент Трамп сказал, что американские рабочие (особенно работники угольной промышленности) могут столкнуться с «экономическими проблемами» в случае принятия страной условий по уменьшению выбросов СО2.

И, хотя США являются вторым по величине эмитентом парниковых газов в мире (первое место занимает Китай), Трамп по-прежнему привержен идее, что инвестиции в уголь, а не в возобновляемые источники энергии - это наилучший путь развития для страны.

Страны, подписавшие Парижское соглашение, стремятся достичь нулевых выбросов парниковых газов к 2050 году.

Facepla.net по материалам: bbc