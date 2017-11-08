Создано 08.11.2017 12:05

Автор: Natali

Bitcoin - крупнейшая и самая известная криптовалюта в прошлом месяце выросла на 480 процентов. Внезапный рост побудил еще больше людей инвестировать в валюту, в то время как другие покупают еще больше компьютеров для добычи биткойнов.

Сибирские предприниматели Илья Фролов и Дмитрий Толмачев занимаются именно последним – вдобавок они поняли, что они могут отапливать 20 квадратных метров двумя машинами, зарабатывая 430 $ в месяц.

Биткойн-транзакции требуют большой вычислительной мощности, что, в свою очередь, производит значительное количество тепла. Большая часть «майнеров» просто «выпускают» эту теплоту в атмосферу, но не Фролов и Толмачев.

Российские предприниматели построили коттедж в сибирском городе Иркутске, который отапливается двумя компьютерами для майнинга Биткойн. Каждый месяц майнеры получают около 430 долларов. И они абсолютно ничего не платят за отопление жилой площади 20 квадратных метров.

Поскольку биткойн является относительно новой денежной единицей, она по-прежнему считается крайне рискованным капиталовложением.

Процесс «майнинга» биткоин это запись транзакции с биткоинами в блокцепочку, постоянно расширяющуюся общедоступную базу данных, в которой хранится вся история биткоинов в обращении.

Блок-цепочка находится в тысячах машин в сети биткойнов. Некоторые считают, что майнинг гарантирует прочность системы, таким образом, делая криптовалюту более безопасной, чем доллар США.

Facepla.net по материалам: qz.com