Создано 16.09.2017 18:46

Автор: Natali

Президент Дональд Трамп обычно не любит вспоминать о солнечной энергии, если только речь не идет о покрытии солнечными панелями его любимой стены вдоль границы с Мексикой.

Однако, недавно, его Министерство энергетики объявил о крупных инвестициях в концентрированную солнечную энергию (CSP).

Так как в сентябре 2017 года было объявлено, что цели солнечной инициативы 2020 (SunShot Initiative) были достигнуты, Министерство энергетики теперь рассматривает новые приоритеты для инвестиций.

В последнем пресс-релизе говорится, что они будут инвестировать до 82 млн. долл. США в исследования: 62 млн для изучений концентрированной солнечной энергии и 20 млн в технологии силовой электроники, сосредоточив в настоящее время внимание на новых технологиях, когда средняя цена солнечной энергии в масштабе коммунального предприятия составляет шесть центов за киловатт-час.

В обзоре технологий от Массачусетского технологического института (MIT) предполагается, что должностные лица Министерства энергетики считают, что CSP может повысить стабильность сети в долгосрочной перспективе, поскольку установки концентрированной солнечной энергии могут хранить некоторую мощность в качестве тепла, позволяя ей продолжать производить электричество, когда солнечного света нет.

Но энергия, производимая энергетическими установки CSP является более дорогой, чем фотоэлектричество. И, по данным MIT, некоторые ученые считают, что администрация Трампа планирует ослабить финансовую поддержку фотоэлектричества.

Предложенный бюджет администрации президента за 2018 год сократило финансирование Управления по энергоэффективности и возобновляемым источникам энергии (Министерства энергетики США) почти на 70 процентов (пока большинство предлагаемых сокращений не было одобрено Конгрессом). Это тот же офис, который управляет Солнечной Инициативой (SunShot Initiative). В конце августа Министерство энергетики также объявило о возможности финансирования в размере 50 млн. долл. крупномасштабных пилотных проектов в области ископаемого топлива.

Но способность CSP сохранять энергию является сильным преимуществом. Исследователь энергетической политики Дэвид Виктор (David Victor) из Калифорнийского университета в Сан-Диего сказал MIT, что инвестирование в CSP имеет смысл: «Мое общее впечатление заключается в том, что мы относительно чрезмерно инвестировали в фотоэлектрическую энергетику и недостаточно инвестировали в концентрированную солнечную энергию».

Facepla.net по материалам: MIT Technology Review