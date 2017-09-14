Создано 14.09.2017 16:46

Автор: Natali

Результатом сотрудничества компаний Star Wars и лондонским производителем обуви Po-Zu, стала коллекция обуви с ограниченным тиражом «Silver Resistance» [в пер. "Серебряное сопротивление"], которая сочетает в себе плетение серебряного цвета и Piñatex, альтернативу коже, разработанную из волокон переработанных листьев ананаса.

Кроссовки, изготовленные вручную в Португалии, также снабжены прорезиненной эмблемой Rebel Alliance, стеганой задней частью, сменной стелькой с пенным наполнителем с эффектом памяти и подошвой из натурального латекса.

Внешне привлекательна, произведенная обувь еще и безвредна для окружающей среды.

«Мы не жалеем потраченного времени, чтобы сделать нашу обувь этической и устойчивой, чтобы вы могли носить их с чистой совестью с рассвета до заката», - сказал в своем заявлении Свен Сигал (Sven Segal), основатель Po-Zu. «Мы хотим, чтобы они были удобными и пригодными для носки».

Кроссовки «Серебряное Сопротивление», доступны к предзаказу, а ожидать поставку следует в октябре, «как раз к Рождеству и запуску «Звездных войн: Последний джедай».

Facepla.net по материалам: Star Wars Silver Resistance