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Веганские кроссовки саги «Звездных войн» из листьев ананаса

Создано 14.09.2017 16:46
Автор: Natali

Веганские кроссовки саги «Звездных войн» из листьев ананаса

Результатом сотрудничества компаний Star Wars и лондонским производителем обуви Po-Zu, стала коллекция обуви с ограниченным тиражом «Silver Resistance» [в пер. "Серебряное сопротивление"], которая сочетает в себе плетение серебряного цвета и Piñatex, альтернативу коже, разработанную из волокон переработанных листьев ананаса.

Веганские кроссовки саги «Звездных войн» из листьев ананаса

Кроссовки, изготовленные вручную в Португалии, также снабжены прорезиненной эмблемой Rebel Alliance, стеганой задней частью, сменной стелькой с пенным наполнителем с эффектом памяти и подошвой из натурального латекса.

Внешне привлекательна, произведенная обувь еще и безвредна для окружающей среды.

Веганские кроссовки саги «Звездных войн» из листьев ананаса

Веганские кроссовки саги «Звездных войн» из листьев ананаса

Веганские кроссовки саги «Звездных войн» из листьев ананаса

 

«Мы не жалеем потраченного времени, чтобы сделать нашу обувь этической и устойчивой, чтобы вы могли носить их с чистой совестью с рассвета до заката», - сказал в своем заявлении Свен Сигал (Sven Segal), основатель Po-Zu. «Мы хотим, чтобы они были удобными и пригодными для носки».

Кроссовки «Серебряное Сопротивление», доступны к предзаказу, а ожидать поставку следует в октябре, «как раз к Рождеству и запуску «Звездных войн: Последний джедай».

Facepla.net по материалам: Star Wars Silver Resistance

Author: Natali

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