Создано 11.09.2017 13:14

Автор: Natali

За последний год Нидерланды, Франция и Индия объявили о намерении отказаться от загрязняющих транспортных средств - и теперь, похоже, к ним присоединится и Шотландия.

Первый министр Никола Стерджон (Nicola Sturgeon) недавно предложила новую Программу правительства, которая включает поэтапный отказ от использования загрязняющих атмосферу автомобилей к 2032 году. Страна также стремится ускорить разработку сети зарядки электромобилей.

Программа правительства Шотландии, затрагивающая такие вопросы, как социальное обеспечение, уход за детьми и тюремное заключение, также обращает внимание и на экологические проблемы. Возможно, самой смелой целью станет постепенное прекращение использования новых дизельных и бензиновых автомобилей, также и микроавтобусов.

Шотландия будет продвигать другие способы передвижения и путешествий, например, как электротранспорт, увеличивая количество зарядных станций и пообещала удвоить свои инвестиции для развития велотранспорта с 52,7 миллиона долларов до примерно 105,5 миллионов долларов, чтобы улучшить качество воздуха.

«Мы живем во времена беспрецедентной глобальной проблемы и перемен. Мы сталкиваемся с быстрыми достижениями в области технологий; нам нельзя забывать о моральном обязательстве бороться с изменением климата ... Мы должны стремиться быть изобретателем и производителем цифровых, высокотехнологичных и низкоуглеродных инноваций, которые будут определять будущее, а не только их потребителей», сказала Стерджон при объявлении своей программы.

Она также объявила о планах правительства по финансированию проекта по улавливанию и хранению углерода в Северном море. И Шотландия уже получила свои бонусы в области возобновляемых источников энергии в этом году. В период с января по июнь этого года с помощью энергии ветра страна смогла обеспечить себе энергообеспечение на 24% превышающее потребность за этот период.

Facepla.net по материалам: Scottish Government