Создано 14.08.2017 15:09

Автор: Natali

Хорошие новости для велосипедистов в Нидерландах – то есть почти для всех жителей, если честно. Кстати, очень часто слово «Голландия» используется для обозначения всех Нидерландов. «Голландия» на самом деле относится лишь к двум провинциям: Северной Голландии и Южной Голландии. Официальное название страны — Королевство Нидерланды.

Так вот, в Королевстве Нидерланды ездят на велосипедах практически все: чиновники, строители, учителя и офисные работники. Естественно, возникает вопрос, где можно припарковать свое транспортное средство.

Страна представила крупнейшую в мире парковку для велосипедов. К концу 2018 года объект площадью 17 094 квадратных метров под центральным железнодорожным вокзалом Утрехта сможет предоставить место для парковки 12 500 велосипедов.

В течение многих лет велосипедисты призывали правительство обновить инфраструктуру парковки.

Мартин ван Ес (Martijn van Es), представитель голландской велосипедной организации Fietsersbond, говорит, что страна может сделать гораздо больше, чтобы учесть растущий объем велосипедистов.

«Они говорят об обновлении города еще с 1989 года. Инфраструктура в достаточной степени не изменилась. И сегодня у нас намного больше велосипедистов, чем было, а большая часть инфраструктуры была построена в 1980-х годах», рассказал он.

Количество велосипедов превосходит численность людей в Нидерландах, среднестатистический житель страны проезжает более 965 километров в год. Вполне понятно, что парковка для велосипедов, как и та, что в разработке, пользуется большим спросом.

Как сообщают СМИ, железнодорожный вокзал Утрехта является идеальным местом для стоянки велосипедов, так как 40 процентов пассажиров прибывают на вокзал именно на велосипеде.

И, по словам Татьяны Стенеферт (Tatjana Stenfert), менеджера проекта станции Утрехт, в будущем в этот район будет добавлена еще большая парковка для велосипедов.

«К концу 2018 года у нас будет 12 500 мест. Но тогда нам придется провести некоторую работу и найти еще больше мест для велосипедов. Пока этого недостаточно. Я смотрю вокруг, и все стараются быстро найти место, чтобв припарковать свой велосипед».

Facepla.net по материалам: cu2030