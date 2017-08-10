Создано 10.08.2017 21:16

Автор: Natali

Управление отходами является насущной проблемой во всем мире, но особенно сложная ситуация в изолированных городах, которые не имеют доступа к объектам утилизации.

Тайваньская архитектурная студия Miniwiz разработала экологически безопасное решение: TRASHPRESSO, передвижную станцию по переработке, работающей на солнечной энергии, которая производит тротуарные плитки из мусора.

Везде, где это необходимо, TRASHPRESSO использует местные отходы и перерабатывает их в плитки для ландшафтного дизайна.

Мобильная станция-завод по переработке отходов размещена в 40-футовом контейнере на платформе, который можно перевозить с помощью грузовика-трейлера, а Miniwiz говорит, что станция готовится для работы легко, точно также, как распаковывают спутник на орбите.

Она может перерабатывать пластиковые и тканевые отходы, в добавок, сама работает на солнечной энергии.

Мусор «промывается, измельчается, расплавляется и формируется в архитектурные плитки», а вода для очистки мусора используется повторно.

Как уже понятно, система станции не нуждается в подключении к энергосети, и может производить 10 квадратных метров тротуарной плитки каждые 40 минут.

Каждая плитка содержит эквивалент пяти пластиковых ПЭТ бутылок. Плитки могут использоваться для наружной или внутренней отделки пола или продаваться в качестве сырья для последующих процессов производства, таких как заготовка, инъектирование и экструзия».

Генеральный директор Miniwiz и соучредитель Артур Хуанг (Arthur Huang) сказал своем заявлении: «До сих пор переработка промышленного класса ограничивалась расположением заводов. TRASHPRESSO преодолевает дистанционные и энергетические барьеры, показывая, что переработка возможна повсеместно».

TRASHPRESSO в первый раз установлена в NianBao Yuze, что находится на Тибетском плато.

Естественная красота ледникового региона была разрушена туристами, которые оставили после себя горы мусора. Оттуда TRASHPRESSO отправится в другие отдаленные районы, где собирают мусор, в распоряжении станции будут пляжи, озера, водоемы или реки.

Станция также примет участие в съемках документального фильма Джеки Чана «Зеленые герои» для National Geographic.

Facepla.net по материалам: miniwiz