Создано 08.08.2017 10:36

Автор: Natali

Школа в Дании, площадью 25 000 квадратных метров покрыта 12 000 огромными солнечными панелями, которые обеспечивают более половины потребности в электроэнергии здания.

В отличие от большинства зданий, построенных с солнечными батареями, в Копенгагенской международной школе в Нордхавне панели размещены не только на крыше. Более 6 000 квадратных метров фасада также покрыты фотоэлектрическими элементами.

Чтобы создать яркий цвет морской зелени, модули были размещены под углом, которая подчеркивает форму здания, как говорит представитель компании C.F. Møller, стоящей за этим проектом, вдохновением для которого стало соседство с транспортными контейнерами.

Различные цвета тона панелей являются результатом новых технологий, разработанных в Швейцарском научно-исследовательском институте EPFL (École polytechnique fédérale de Lausanne), которые передают цвет поверхности стекла без пигмента.

Процесс световой интерференции использует тонкие фильтры, размещённые на стекле, определяя, какие длины волн света рассматриваются как цвет. То, что не отражено, поглощается и превращается в полезную энергию.

Приятный зеленый оттенок, полученный вместе со световой энергией, обеспечивает школе привлекательность и функциональность.

Facepla.net по материалам: cfmoller