Создано 17.07.2017 15:31

Автор: Natali

Мы можем стать на один шаг ближе к решению нашего энергетического кризиса, если этот проект восьмиклассницы рассмотрят всерьез.

13-летняя Лаальта Ачарья (Laalitya Acharya) из Огайо придумала TraffEnerate, изобретение, которое использует автомобильное движение для создания чистой энергии. Она является финалистом в конкурсе молодых ученых (Young Scientist Challenge) 2017 года и конкурирует за главный приз в 25 000 долларов.

Ачарья начал исследовать дешевые, легко возобновляемые ресурсы энергии и наткнулась на устройство, называемое пьезоэлемент.

Пьезоэлектричество — эффект продуцирования веществом (кристаллом) электрической силы при изменении формы.

Его работу она объясняет так: когда к пьезоэлементу применяется нагрузка, оно генерирует электричество.

Сенсоры пьезоэлектричества (датчики, генераторы), конвертируют механическую энергию в электрическую.

Девушка хотела облегчить использование пьезоэлемента, поэтому она придумала устройство TraffEnerate, чтобы собрать энергию во время движения автомобилей.

Ее прототип включает в себя 11 пьезодатчиков и трехмерный печатный блок, поэтому нагрузка будет применена ко всем 11 пьезо, даже если автомобиль едва проходит через угол прототипа.

Ачарья также разработала механизм возвратно-поступательного движения для проверки прототипа. Ее робот последовательно применял усилие к изобретению, наблюдаемое при чтении осциллографом.

Она надеется внедрить TraffEnerate на самых оживленных перекрестках своего родного города Мейсон, штат Огайо.

«Все просто: я хотела изменить мир. Каждый год мы ездили семьей в Индию, и я видела детей, у которых дома нет электричества. Я хотела изменить их участь в жизни, сделать ее лучше, создав чистую энергию и электричество».

Организаторами конкурса Young Scientist 2017 являются Discovery Education и 3M. В этом году в финал вышли 10 подростков со своими инновационными проектами, такими как способ обнаружения свинца в воде, лечение Альцгеймера компонентами растений и очистка от разливов нефти гранатовой шелухой и апельсиновой кожурой. Победитель будет выбран в октябре.

Facepla.net по материалам: youngscientistlab