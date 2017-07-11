Создано 11.07.2017 21:45

Автор: Natali

Прошлой осенью проект The Ocean Cleanup смог собрать более 1 000 больших кусков пластика за два часа работы в Тихом океане во время своей первой миссии.

На днях голландский фонд объявил, что он собрал 21,7 миллиона долларов, и теперь могут начать широкомасштабные испытания своей технологии пассивного сбора пластика - в Тихом океане - уже в этом году.

Когда Facepla.net впервые рассказал о проекте, тот еще находился на уровне школьной программы, но Боян Слат (Boyan Slat), 19-летний студент на то время, был настроен решительно и после многочисленных наград, основал Фонд по очистке океана (The Ocean Cleanup Foundation), некоммерческую организацию, которая должна была воплотить его идею в жизнь.

Установка, которую придумал Боян, называется «Ocean Cleanup Array» и состоит из системы плавучих боновых заграждений (специальные заграждения, препятствующие распространению чего-либо по поверхности воды) и перерабатывающей платформы.

Все это готово отправляться очищать морские мусорные пятна по всему миру. Вместо того, чтобы перемещаться по поверхности, сооружение будет стоять на якоре, и, охватывая весь радиус мусорного пятна, пропускать воду и мусор через себя, действуя как гигантская воронка.

Тихий океан охвачен Тихоокеанским мусорным островом, размером с Техас, и отчаянно нуждается в очистке. Проект The Ocean Cleanup готов решить эту проблему с помощью своей технологии сбора пластика, протестированной в Северном море, благодаря новому финансированию на сумму 21,7 миллиона долларов.

Среди инвесторов оказался генеральный директор Salesforce Марк Бениофф (Marc Benioff), его жена Линн Бениофф (Lynne Benioff) и предприниматель Питер Тиль (Peter Thiel).

«Наша миссия - избавить мир от пластикового мусора, и эта поддержка является большим шагом вперед в достижении этой цели. Благодаря щедрой поддержке этих спонсоров, впереди нас ждет день, когда мы вернемся, собрав первую партию пластика», сказал в своем заявлении основатель и главный исполнительный директор Боян Слат.

Технология Ocean Cleanup для сбора мусора использует также океанские течения и может сократить теоретическое время очистки Тихого океана от пластика с тысячелетий до нескольких лет – их массив Ocean Cleanup Array может собрать почти половину текущего мусора за 10 лет. Позже в этом году, когда проект развернет свои технологии в Тихом океане, это будет первая экспериментальная масштабная система очистки океана в истории.

Facepla.net по материалам: theoceancleanup.com