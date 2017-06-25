Швеция приняла закон для полного сокращения выбросов углерода

Создано 25.06.2017 20:24

Автор: Natali

Новый закон, принятый парламентом страны, сократит выбросы углерода до нуля к 2045 году. Этот шаг делает Швецию первой страной, которая достигнет намеченных целей, принятых во время Парижского соглашения в 2015 году.

Закон был составлен межпартийным комитетом и прошел с подавляющим большинством голосов в парламенте 254 против 41.

Согласно законодательству, создается независимый Совет по климатической политике, также предусматривается план действий, который будет обновляться каждые четыре года.

Ранее Швеция обязалась стать углерод-нейтральной к 2050 году. На сегодняшний день страна уже получает 83 процента своей электроэнергии с помощью гидроэнергетики и ядерной энергии, достигнув своей цели, намеченной на 2020 год, по обеспечению 50% своего энергообеспечения с помощью возобновляемой энергии, на восемь лет раньше запланированного срока.

Для достижения углерод-нейтрального статуса Швеция сосредоточит своей внимание на сокращении выбросов от транспорта за счет увеличения использования биотоплива и электромобилей. Она планирует сократить внутренние выбросы не менее чем на 85 процентов и компенсировать оставшиеся выбросы загрязняющих веществ за счет посадки деревьев и инвестиций в проекты за рубежом.

Сокращение выбросов от транспорта может быть сложной задачей с точки зрения масштаба, но Швеция пользуется необычно высоким уровнем поддержки зеленой политики. «Я думаю, что у них есть большие шансы на успех», - говорит Фемке де Йонг (Femke de Jong), директор по вопросам политики Carbon Market Watch, независимого исследовательского коллектива, работающего над изменением климата и климатической политикой.

«Решение Трампа выйти из Парижского соглашения сделало Европу более сплоченной, чем когда-либо, страны хотят продемонстрировать своё лидерство всему миру».

Однако, Де Йонг предупредил, что страна должна также продемонстрировать лидерство в области озеленения, а не просто сокращать выбросы. Недавно Швецию вместе с Францией, Финляндией и Австрией обвинили в попытках ослабить законодательные требования, чтобы скрыть выбросы от сжигания древесины и обезлесения.

Facepla.net по материалам: newscientist