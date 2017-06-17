Создано 17.06.2017 08:25

Автор: Natali

Исследователи из Королевского мельбурнского технологического института создали революционную новую солнечную краску, которая может использоваться для производства бесконечного количества чистой энергии.

Инновационная краска впитывает влагу из воздуха и разделяет ее на кислород и водород. В результате, можно улавливать водород и использовать его в качестве топлива.

Краска содержит разработанное соединение, действующее как силикагель, который используется в саше для поглощения влаги, сохраняя пищу, медикаменты и электронику сухими.

Но в отличие от силикагеля, новый материал, синтетический молибден-сульфид, также действует как полупроводник и катализирует расщепление молекул воды на водород и кислород.

«Мы обнаружили, что смешивание соединения с частицами оксида титана приводит к краске, поглощающей солнечный свет, которая производит водородное топливо из солнечной энергии и влажного воздуха», сказал ведущий исследователь университета д-р Торбен Даенеке (Torben Daeneke).

«Оксид титана - это белый пигмент, который уже широко используется в краске для стен, это означает, что простое добавление нового материала может превратить кирпичную стену в сборку энергии и производство топлива.

«У нашей новой разработки есть большой спектр преимуществ», - сказал он. «Для водоснабжения нет необходимости в наличии чистой или фильтрованной воды. В любом месте, где в воздухе есть водяной пар, даже в отдаленных от воды районах, можно получать топливо».

Его коллега, заслуженный профессор Курош Калантар-заде (Kourosh Kalantar-zadeh), отметил, что водород является самым чистым источником энергии и может использоваться в топливных элементах, а также в обычных двигателях внутреннего сгорания в качестве альтернативы ископаемым видам топлива.

«Эта система также может использоваться в очень сухом, но горячем климате вблизи океанов. Морская вода испаряется горячим солнечным светом, а затем пар может быть поглощен для производства топлива. Это необычная концепция - получение топлива от солнца и водяного пара в воздухе».

Исследование было опубликовано в статье «Surface Water Dependent Properties of Sulfur Rich Molybdenum Sulphides – Electrolyteless Gas Phase Water Splitting» в журнале ACS Nano.

Facepla.net по материалам: rmit.edu.au