Создано 13.06.2017 21:44

Автор: Natali

Портленд ищет альтернативные источники энергии в необычных местах, включая городские очистные сооружения. В прошлом месяце стартовал проект, который преобразует отходы метана, полученные в ходе процесса очистки сточных вод города, в возобновляемый природный газ.

Новая инфраструктура на очистной станции Columbia Boulevard позволит городу производить возобновляемый природный газ (RNG) для использования в грузовиках вместо дизельного топлива.

Этот проект сократит выбросы парниковых газов на 21 000 тонн в год, и также ежегодно он будет генерировать доход в размере более 3 миллионов долларов, сможет заменить 1,34 миллиона галлонов дизельного топлива чистым возобновляемым природным газом. Этого достаточно, чтобы обеспечивать топливом 154 мусоровоза круглый год.

«Мы создаем тройную победу для общественности с точки зрения доходов, климатических воздействий и более чистого воздуха», - сказал представитель станции Ник Фиш (Nick Fish). «Возобновляемый природный газ, который мы будем производить, действительно является продуктом местного производства, побочным продуктом отходов каждого домохозяйства в Портленде, который теперь мы можем переделать».

Портлендский городской совет единогласно одобрил проект, разрешив экологической службе построить инфраструктуру, необходимую для производства возобновляемого природного газа (RNG) на очистной станции Columbia Boulevard, и распространять его через сеть NW Natural. Городской совет также разрешил строительство заправочной станции RNG на заводе. Общая сумма расходов составит 12 млн. долл. США, срок окупаемости, по предварительным расчетам, составит около четырех лет.

К концу 2018 года планируется начать подачу возобновляемого природного газа в сеть NW Natural. Это топливо будет продано на рынке возобновляемых источников энергии через систему энергетических кредитов штата Орегон и покупателям из других штатов.

«Поскольку наш продукт является возобновляемым топливом, а не ископаемым его цена будет в пять-десять раз выше на рынке возобновляемой энергии [«несмотря на то, что он химически и практически идентичен»,- прим.ред.],», - сказал управляющий экологической службы Майк Джордан (Mike Jordan).

Компания NW Natural способствовала выполнению проекта, обеспечив инженерные стандарты и разработав нормативную базу. «Мы гордимся тем, что являемся частью усилий нашего города по закрытию цикла отходов», - сказал Дэвид Андерсон (David H. Anderson), президент и главный исполнительный директор NW Natural. «Мы с нетерпением ожидаем, что это станет первым из многих возобновляемых проектов в области природного газа, которые приведут нас к малоуглеродному будущему».

Проект является последним шагом, который экологическая служба использует на очистных сооружениях для восстановления и повторного использования как можно большего количества ресурсов. Около половины отработанного метана завода в виде сырого биогаза (смесь метана, углекислого газа и микроэлементов) уже применяется для нагрева и питания очистных сооружений.

Некоторая часть была проданы местной кровельной компании. Оставшаяся часть, около 23 процентов, сжигалась. Этот проект переведет завод на 100-процентную добычу метана для использования и продажи, и устранит регулярное сжигание метана.

«Мы нашли способ устранить это загрязнение и превратить его в доход для жителей города», - сказал Ник Фиш.

Facepla.net по материалам: portlandoregon.gov